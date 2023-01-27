Лучшие зарядные станции украинского производства: сколько стоят и на что способны
Многие украинцы задаются вопросом, где купить портативные зарядные станции в Украине. Помимо дорогих зарубежных моделей, на рынке представлены и отечественные, многие из которых не уступают импортным аналогам, но стоят дешевле.
Из-за массовых отключений света, которые начались осенью 2022 года, портативные зарядные станции стали очень популярными в Украине. Фокус расскажет о лучших зарядных станциях украинского производства, которые подходят военным и гражданским.
В Украине сейчас работают как минимум пять производителей зарядных станций. Некоторые модели выпускаются компаниями, которые перепрофилировались после начала российского вторжения, другие — небольшими стартапами. Мы расскажем, кто же производит зарядные станции для украинцев, а также раскроем их характеристики и цены.
"Сила Бандеры" от "Промавтоматики"
Винницкое предприятие "Промавтоматика" выпускает четыре различных модели зарядных станций линейки Bandera Power, предназначенных, в первую очередь, для украинских военнослужащих. Все они выпускаются серийно, поставляются в камуфляжных чехлах, защищены от ударов, мороза и прямых солнечных лучей, но отличаются по характеристикам. Разработчики предлагают использовать станции в качестве резервного источника питания и быстрой зарядки техники, например, мобильных телефонов, раций, спутниковых терминалов Starlink. Портативные зарядные станции купить можно через официальный сайт предприятия.
Характеристики зарядной станции Bandera Power 1.1
- Емкость: 180 000 мАч (670 Вт/ч)
- Вес: 17 кг
- Разъемы: USB — 4; Lighting – 3; micro USB – 3; Type C — 3; 12 В (прикуриватель) — 1;
- Время зарядки: 10 ч
- Стоимость: 9 492 грн
Технические характеристики зарядки Bandera Power 125
- Емкость: 125 000 мАч (460 Вт/ч)
- Вес: 4,15 кг
- Разъемы: USB quick-chargе — 4; Lighting — 2; micro USB — 2; Type C — 2; 12 В (прикуриватель) — 2;
- Время зарядки: 5 ч
- Стоимость: 18 350 грн
Характеристики модели Bandera Power 180
- Емкость: 180 000 мАч (670 Вт/ч)
- Вес: 6,1 кг
- Мощность: 500 Вт, ограничена электроникой до 150 Вт
- Разъемы: USB quick-chargе — 4; розетка 220 В — 1; Lighting — 2; micro USB — 2; Type C — 2; 12 В (прикуриватель) — 1
- Время зарядки: 7 ч
- Стоимость: 26 770 грн
Характеристики зарядной портативной станции Bandera Power 225 S
- Емкость: 225 000 мАч (830 Вт/ч)
- Вес: 6,65 кг
- Мощность: 1500 Вт, ограничена электроникой до 500 Вт
- Разъемы: USB quick-chargе — 4; розетка 220 В — 2; Lighting — 2; micro USB — 2; Type C — 2; 12 В (прикуриватель) — 1; разъем для подзарядки блока от солнечного модуля Bandera Solar 2.100
- Время зарядки: 9 ч
- Стоимость: 39 690 грн
Мощные батареи по доступным ценам от Kseonics Technology
Компанию Kseonics Technology в городе Млинов Ровенской области основали Дмитрий Ренжин и Сергей Титков. В 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения, предприниматели заметили в Украине большой спрос на павербанки и зарядные станции, который только увеличился в октябре, когда начались аварийные отключения электроэнергии. Kseonics Technology собирает зарядные станции разных размеров и конфигураций, продавая их военным на 30% дешевле, чем гражданским. На сайте компании указаны четыре модели: Kseon 84, Kseon 84 Mini, Kseon 168 и Kseon 2500. Цена портативных зарядных станций в Украине от стартапа весьма невысокая.
Характеристики зарядной станции Kseon 84
- Емкость: 320 Втч
- Вес: 2 кг
- Размеры: 240х120х100мм
- Разъемы: 12-16.8V (200 В максимум) — 1; USB-A 5V/2.1A — 1
- Стоимость: 8000 грн
Характеристики зарядной мини-станции Kseon 84 Mini:
- Емкость: 320 Втч
- Вес: 1,85 кг
- Размеры: 200х120х80мм
- Разъемы: 12-16.8V (200 В максимум) — 1; USB-A 5V/2.1A — 1; USB-A QC 3.0 — 2
- Стоимость: 9000 грн
Особенности зарядного устройства Kseon 168:
- Емкость: 640 Втч
- Вес: 3250 г
- Размеры: 225х175х80мм
- Разъемы: 12-16.8V (200 В максимум) — 1; USB-A 5V/2.1A — 1;
- Стоимость: 14 000 грн
Характеристики станции Kseon 2500:
- Емкость: 2500 Втч
- Вес: 22 кг
- Размеры: 460х390х200мм
- Разъемы: розетки 220 В — 5;
- Особенности: встроенный инвертор на 2000 Вт (4000 Вт пуск.), солнечная панель (DC 24-50V/20A макс.)
- Стоимость: 50 000 грн
Повербанки с розетками от Boseco
Украинская компания Boseco, базирующаяся в Одессе, запустила производство собственных зарядных станций Boseco Energy. Разработка началась еще до полномасштабной войны, чтобы обеспечить питание сети мобильных кофеен, а после вторжения России технологию решили выпустить на коммерческий рынок. Некоторые станции компания собирает в Одессе по индивидуальным заказам, а другие доставляют из Китая, где наладили производство на местной фабрике. Всего на сайте указаны 7 моделей, доступных для заказа. Сами разработчики называют свои системы "повербанки с розетками". Это проверенная компания, где можно купить портативные зарядные станции в Украине.
Характеристики повербанка Boseco Energy QE 1200/1000
- Емкость: 320 000 мАч (1024 Втч)
- Мощность подключаемых приборов: 1200 Вт
- Вес: 10,2 кг
- Размеры: 41х20х23 см
- Разъемы: розетка 220 В, беспроводная зарядка для смартфонов — 2, USB-A с быстрой зарядкой, USB-A — 2, USB-C с быстрой зарядкой, прикуриватель 12V, (DC) 5,5 на 12V — 2, вход для зарядки от солнечной панели;
- Время полной зарядки: 6 ч
- Стоимость: 37 791 грн
Характеристики Boseco Energy EM 300/256
- Емкость: 80 000 мАч (256 Втч)
- Мощность подключаемых приборов: 300 Вт
- Вес: 5 кг
- Размеры: 23х19х20 см
- Разъемы: розетка 220 В — 2, USB-A — 4; USB-C — 2; (DC) 5,5 на 12V — 6; прикуриватель на 12V, порт для солнечной панели
- Время полной зарядки: 3 ч
- Стоимость: 10 980 грн
Характеристики пауэрбанка Boseco Energy EM 300/512
- Емкость: 160 000 мАч (512 Втч)
- Мощность подключаемых приборов: 300 Вт
- Вес: 7 кг
- Размеры: 23х19х20 см
- Разъемы: розетка 220 В — 2, USB-A — 4, USB-C — 2, прикуриватель 12V, (DC) 5,5 на 12V — 6, вход для зарядки от солнечной панели
- Время полной зарядки: 3 ч
- Стоимость: 12 474 грн
Характеристики Boseco Energy EM 500/512
- Емкость: 160 000 мАч (512 Втч)
- Мощность подключаемых приборов: 500 Вт
- Вес: 7 кг
- Размеры: 23х19х20 см
- Разъемы: розетка 220 В — 2; USB-A — 4; USB-C — 2; прикуриватель 12V; (DC) 5,5 на 12V — 6; вход для зарядки от солнечной панели
- Время полной зарядки: 5 ч
- Стоимость: 17 010 грн
Характеристики Boseco Energy EM 500/1000
- Емкость: 320 000 мАч (1000 Втч)
- Мощность подключаемых приборов: 500 Вт
- Вес: 10 кг
- Размеры: 25х22х22 см
- Разъемы: розетка 220 В — 2; USB-A — 4; USB-C — 2; прикуриватель 12V; (DC) 5,5 на 12V — 6; вход для зарядки от солнечной панели
- Время полной зарядки: 10 ч
- Стоимость: 22 572 грн
Характеристики Boseco Energy EM 1000/1000
- Емкость: 320 000 мАч (1000 Втч)
- Мощность подключаемых приборов: 1000 Вт
- Вес: 10 кг
- Размеры: 25х22х22 см
- Разъемы: розетка 220 В — 2; USB-A — 4; USB-C — 2; прикуриватель 12V; (DC) 5,5 на 12V — 6; вход для зарядки от солнечной панели
- Время полной зарядки: 10 ч
- Стоимость: 29 970 грн
Технические характеристики модели Boseco Energy BPS 1000/1100
- Емкость: 298 000 мАч (1100 Втч)
- Мощность подключаемых приборов: 1000 Вт
- Вес: 9 кг
- Размеры: 40х25х15 см
- Разъемы: розетка 220 В; USB-A — 4; USB-C — 2; прикуриватель 12V; (DC) 5,5 на 12V; вход для зарядки от солнечной панели
- Время полной зарядки: 6 ч
- Стоимость: 34 020 грн
Технические особенности зарядки Boseco Energy BPS 1500/1500
- Емкость: 420 000 мАч (1500 Втч)
- Мощность подключаемых приборов: 1500 Вт
- Вес: 11 кг
- Размеры: 40х25х15 см
- Разъемы: розетка 220 В; USB-A — 4; USB-C — 2; прикуриватель 12V; (DC) 5,5 на 12V; вход для зарядки от солнечной панели
- Время полной зарядки: 9 ч
- Стоимость: 38 880 грн
Портативные источники энергии для военных от Burevii
Компания Burevii выпускает портативные, переносные и стационарные источники энергии в Украине. Как отмечается на сайте, они предназначены для использования в сложных условиях, в том числе на фронте, но не в мирной жизни. Серия М подходит для зарядки планшетов, смартфонов, тепловизоров, узлов связи и узкоспециализированных гаджетов, серия А — для зарядки БПЛА. Разработчики утверждают, что модифицируют свои зарядные станции, прислушиваясь к отзывам от военнослужащих с передовой.
Характеристики зарядки Burevii М4:
- Емкость: 360 000 мАч (1332 Вт/ч)
- Вес: 8,5 кг без блока питания
- Размер: 248х75х431 мм
- Разъемы: USB-A QC 24 Вт — 3; USB — 4
- Время зарядки: до 4 ч
- Стоимость: 33 000 грн
Технические характеристики станции Burevii М5
- Емкость: 360 000 мАч (1332 Вт/ч)
- Вес: 12,5 кг без блока питания
- Размер: 245х118х451 мм
- Разъемы: USB-A — 4; USB — 4; розетка 220 В (450 Вт) — 2
- Время зарядки: 6 ч
- Стоимость: 39 000 грн
Характеристики зарядного устройства Burevii М6
- Емкость: 360 000 мАч (1332 Вт/ч)
- Вес: 10 кг без блока питания
- Размер: 248х75х531 мм
- Разъемы: USB-A QC 24 Вт — 3, USB-A QC 40 Вт — 1; USB — 5; розетка 220 В (500 Вт) — 2; Power Delivery 100 Вт;
- Время зарядки: до 4 ч
- Стоимость: 42 000 грн
Технические особенности портативной станции Burevii М7
- Емкость: 720 000 мАч (2664 Вт/ч)
- Вес: 19,5 кг
- Размер: 245х119х451 мм
- Разъемы: USB-A — 3; USB — 5; розетка 220 В (750 Вт) — 3
- Время зарядки: 5 ч
- Стоимость: 68 000 грн
Технические особенности устройства для зарядки Burevii А2
- Емкость: 720 000 мАч (2664 Вт/ч)
- Вес: 19,5 кг
- Размер: 245x178x451 мм
- Разъемы: розетка 220 В (1500 Вт) — 3; USB A QC 20Вт — 4; вход для подключения солнечной панели; Power Delievery
- Время зарядки: 5-6 ч
- Стоимость: 78 000 грн
Особенности станции Burevii А3
- Емкость: 1 400 000 мАч (5200 Вт/ч)
- Вес: 30 кг
- Размер: 248х75х431 мм
- Разъемы: розетки 220 В (2500 Вт) — 3; USB A QC 20Вт; вход для подключения солнечной панели; Power Delievery
- Время зарядки: 5-6 ч
- Стоимость: 115 000
Надежные и простые зарядные станции Portable Power Station
Стартап предлагает использовать их как во время боевых действий, так и для электропитания гражданских объектов и домов простых украинцев в населенных пунктах, где инфраструктура повреждена в результате обстрелов. На сайте сейчас продается всего одна модель с минималистическим дизайном, которая работает бесшумно, выдерживает любые удары и заряжается от солнечных батарей. Портативная зарядная станция для квартиры подходит, но цена "кусается".
Характеристики зарядки Модель C
- Емкость: 1450 Вт/ч
- Вес: 9,6 кг
- Размеры: 33х23х12см
- Разъемы: прикуриватель 12V; Jump Starter 12V (600A) ХТ90 (прямой выход на батарею); USM 3.0 — 2; USB A (1,0 A) — 3; USB A (2,1 A) — 3 вход для зарядки от солнечной панели
- Время полной зарядки: 5 ч
- Стоимость: 28 000 грн
В декабре писали, что украинский инженер Алексей Вишневский разработал мощную зарядную станцию для военных. Он упаковал в кейс, защищенный от ударов и воды, аккумулятор емкостью 2,8 кВт инвертор и зарядный блок, а также снабдил устройство простым интерфейсом, розетками и разъемами USB. Себестоимость станции составила около 16 тысяч гривен.
В январе сообщали о школьнике Захаре Щурко, который разработал зарядную станцию для ВСУ вместе с отцом. Учник львовской гимназии "Престиж" уверяет, что иногда его устройство заменяет генераторы в полевых условиях.