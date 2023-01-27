Лучшие зарядные станции украинского производства: сколько стоят и на что способны

Многие украинцы задаются вопросом, где купить портативные зарядные станции в Украине. Помимо дорогих зарубежных моделей, на рынке представлены и отечественные, многие из которых не уступают импортным аналогам, но стоят дешевле.

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Из-за массовых отключений света, которые начались осенью 2022 года, портативные зарядные станции стали очень популярными в Украине. Фокус расскажет о лучших зарядных станциях украинского производства, которые подходят военным и гражданским.

В Украине сейчас работают как минимум пять производителей зарядных станций. Некоторые модели выпускаются компаниями, которые перепрофилировались после начала российского вторжения, другие — небольшими стартапами. Мы расскажем, кто же производит зарядные станции для украинцев, а также раскроем их характеристики и цены.

"Сила Бандеры" от "Промавтоматики"

Винницкое предприятие "Промавтоматика" выпускает четыре различных модели зарядных станций линейки Bandera Power, предназначенных, в первую очередь, для украинских военнослужащих. Все они выпускаются серийно, поставляются в камуфляжных чехлах, защищены от ударов, мороза и прямых солнечных лучей, но отличаются по характеристикам. Разработчики предлагают использовать станции в качестве резервного источника питания и быстрой зарядки техники, например, мобильных телефонов, раций, спутниковых терминалов Starlink. Портативные зарядные станции купить можно через официальный сайт предприятия.

Характеристики зарядной станции Bandera Power 1.1

Емкость: 180 000 мАч (670 Вт/ч)

Вес: 17 кг

Разъемы: USB — 4; Lighting – 3; micro USB – 3; Type C — 3; 12 В (прикуриватель) — 1;

Время зарядки: 10 ч

Стоимость: 9 492 грн

[ + – ] Обзор зарядных станций Bandera Power

Технические характеристики зарядки Bandera Power 125

Емкость: 125 000 мАч (460 Вт/ч)

Вес: 4,15 кг

Разъемы: USB quick-chargе — 4; Lighting — 2; micro USB — 2; Type C — 2; 12 В (прикуриватель) — 2;

Время зарядки: 5 ч

Стоимость: 18 350 грн

Характеристики модели Bandera Power 180

Емкость: 180 000 мАч (670 Вт/ч)

Вес: 6,1 кг

Мощность: 500 Вт, ограничена электроникой до 150 Вт

Разъемы: USB quick-chargе — 4; розетка 220 В — 1; Lighting — 2; micro USB — 2; Type C — 2; 12 В (прикуриватель) — 1

Время зарядки: 7 ч

Стоимость: 26 770 грн

[ + – ] Распаковка устройства BanderaPower 180

Характеристики зарядной портативной станции Bandera Power 225 S

Емкость: 225 000 мАч (830 Вт/ч)

Вес: 6,65 кг

Мощность: 1500 Вт, ограничена электроникой до 500 Вт

Разъемы: USB quick-chargе — 4; розетка 220 В — 2; Lighting — 2; micro USB — 2; Type C — 2; 12 В (прикуриватель) — 1; разъем для подзарядки блока от солнечного модуля Bandera Solar 2.100

Время зарядки: 9 ч

Стоимость: 39 690 грн

[ + – ] Зарядная портативная станция Bandera Power 225 S

Мощные батареи по доступным ценам от Kseonics Technology

Компанию Kseonics Technology в городе Млинов Ровенской области основали Дмитрий Ренжин и Сергей Титков. В 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения, предприниматели заметили в Украине большой спрос на павербанки и зарядные станции, который только увеличился в октябре, когда начались аварийные отключения электроэнергии. Kseonics Technology собирает зарядные станции разных размеров и конфигураций, продавая их военным на 30% дешевле, чем гражданским. На сайте компании указаны четыре модели: Kseon 84, Kseon 84 Mini, Kseon 168 и Kseon 2500. Цена портативных зарядных станций в Украине от стартапа весьма невысокая.

Характеристики зарядной станции Kseon 84

Емкость: 320 Втч

Вес: 2 кг

Размеры: 240х120х100мм

Разъемы: 12-16.8V (200 В максимум) — 1; USB-A 5V/2.1A — 1

Стоимость: 8000 грн

[ + – ] Обзор зарядок серии Kseon

Характеристики зарядной мини-станции Kseon 84 Mini:

Емкость: 320 Втч

Вес: 1,85 кг

Размеры: 200х120х80мм

Разъемы: 12-16.8V (200 В максимум) — 1; USB-A 5V/2.1A — 1; USB-A QC 3.0 — 2

Стоимость: 9000 грн

Особенности зарядного устройства Kseon 168:

Емкость: 640 Втч

Вес: 3250 г

Размеры: 225х175х80мм

Разъемы: 12-16.8V (200 В максимум) — 1; USB-A 5V/2.1A — 1;

Стоимость: 14 000 грн

[ + – ] Видеообзор зарядной станции Kseon 168

Характеристики станции Kseon 2500:

Емкость: 2500 Втч

Вес: 22 кг

Размеры: 460х390х200мм

Разъемы: розетки 220 В — 5;

Особенности: встроенный инвертор на 2000 Вт (4000 Вт пуск.), солнечная панель (DC 24-50V/20A макс.)

Стоимость: 50 000 грн

[ + – ] Зарядная станция Kseon 2500

Повербанки с розетками от Boseco

Украинская компания Boseco, базирующаяся в Одессе, запустила производство собственных зарядных станций Boseco Energy. Разработка началась еще до полномасштабной войны, чтобы обеспечить питание сети мобильных кофеен, а после вторжения России технологию решили выпустить на коммерческий рынок. Некоторые станции компания собирает в Одессе по индивидуальным заказам, а другие доставляют из Китая, где наладили производство на местной фабрике. Всего на сайте указаны 7 моделей, доступных для заказа. Сами разработчики называют свои системы "повербанки с розетками". Это проверенная компания, где можно купить портативные зарядные станции в Украине.

Характеристики повербанка Boseco Energy QE 1200/1000

Емкость: 320 000 мАч (1024 Втч)

Мощность подключаемых приборов: 1200 Вт

Вес: 10,2 кг

Размеры: 41х20х23 см

Разъемы: розетка 220 В, беспроводная зарядка для смартфонов — 2, USB-A с быстрой зарядкой, USB-A — 2, USB-C с быстрой зарядкой, прикуриватель 12V, (DC) 5,5 на 12V — 2, вход для зарядки от солнечной панели;

Время полной зарядки: 6 ч

Стоимость: 37 791 грн

[ + – ] Зарядная станция Boseco Energy QE 1200\1000

Характеристики Boseco Energy EM 300/256

Емкость: 80 000 мАч (256 Втч)

Мощность подключаемых приборов: 300 Вт

Вес: 5 кг

Размеры: 23х19х20 см

Разъемы: розетка 220 В — 2, USB-A — 4; USB-C — 2; (DC) 5,5 на 12V — 6; прикуриватель на 12V, порт для солнечной панели

Время полной зарядки: 3 ч

Стоимость: 10 980 грн

[ + – ] Зарядная станция Boseco Energy EM 300\256

Характеристики пауэрбанка Boseco Energy EM 300/512

Емкость: 160 000 мАч (512 Втч)

Мощность подключаемых приборов: 300 Вт

Вес: 7 кг

Размеры: 23х19х20 см

Разъемы: розетка 220 В — 2, USB-A — 4, USB-C — 2, прикуриватель 12V, (DC) 5,5 на 12V — 6, вход для зарядки от солнечной панели

Время полной зарядки: 3 ч

Стоимость: 12 474 грн

[ + – ] Зарядная станция Boseco Energy EM 300/512

Характеристики Boseco Energy EM 500/512

Емкость: 160 000 мАч (512 Втч)

Мощность подключаемых приборов: 500 Вт

Вес: 7 кг

Размеры: 23х19х20 см

Разъемы: розетка 220 В — 2; USB-A — 4; USB-C — 2; прикуриватель 12V; (DC) 5,5 на 12V — 6; вход для зарядки от солнечной панели

Время полной зарядки: 5 ч

Стоимость: 17 010 грн

[ + – ] Зарядная станция Boseco Energy EM 500\512

Характеристики Boseco Energy EM 500/1000

Емкость: 320 000 мАч (1000 Втч)

Мощность подключаемых приборов: 500 Вт

Вес: 10 кг

Размеры: 25х22х22 см

Разъемы: розетка 220 В — 2; USB-A — 4; USB-C — 2; прикуриватель 12V; (DC) 5,5 на 12V — 6; вход для зарядки от солнечной панели

Время полной зарядки: 10 ч

Стоимость: 22 572 грн

[ + – ] Зарядная станция Boseco Energy EM 500\1000

Характеристики Boseco Energy EM 1000/1000

Емкость: 320 000 мАч (1000 Втч)

Мощность подключаемых приборов: 1000 Вт

Вес: 10 кг

Размеры: 25х22х22 см

Разъемы: розетка 220 В — 2; USB-A — 4; USB-C — 2; прикуриватель 12V; (DC) 5,5 на 12V — 6; вход для зарядки от солнечной панели

Время полной зарядки: 10 ч

Стоимость: 29 970 грн

[ + – ] Повербанк Boseco Energy EM 1000/1000

Технические характеристики модели Boseco Energy BPS 1000/1100

Емкость: 298 000 мАч (1100 Втч)

Мощность подключаемых приборов: 1000 Вт

Вес: 9 кг

Размеры: 40х25х15 см

Разъемы: розетка 220 В; USB-A — 4; USB-C — 2; прикуриватель 12V; (DC) 5,5 на 12V; вход для зарядки от солнечной панели

Время полной зарядки: 6 ч

Стоимость: 34 020 грн

[ + – ] Зарядная станция Boseco Energy BPS 1000\1100 Фото: Скриншот

Технические особенности зарядки Boseco Energy BPS 1500/1500

Емкость: 420 000 мАч (1500 Втч)

Мощность подключаемых приборов: 1500 Вт

Вес: 11 кг

Размеры: 40х25х15 см

Разъемы: розетка 220 В; USB-A — 4; USB-C — 2; прикуриватель 12V; (DC) 5,5 на 12V; вход для зарядки от солнечной панели

Время полной зарядки: 9 ч

Стоимость: 38 880 грн

[ + – ] Обзор зарядки типа Boseco Energy BPS

Портативные источники энергии для военных от Burevii

Компания Burevii выпускает портативные, переносные и стационарные источники энергии в Украине. Как отмечается на сайте, они предназначены для использования в сложных условиях, в том числе на фронте, но не в мирной жизни. Серия М подходит для зарядки планшетов, смартфонов, тепловизоров, узлов связи и узкоспециализированных гаджетов, серия А — для зарядки БПЛА. Разработчики утверждают, что модифицируют свои зарядные станции, прислушиваясь к отзывам от военнослужащих с передовой.

Характеристики зарядки Burevii М4:

Емкость: 360 000 мАч (1332 Вт/ч)

Вес: 8,5 кг без блока питания

Размер: 248х75х431 мм

Разъемы: USB-A QC 24 Вт — 3; USB — 4

Время зарядки: до 4 ч

Стоимость: 33 000 грн

[ + – ] Зарядная станция Burevii М4

Технические характеристики станции Burevii М5

Емкость: 360 000 мАч (1332 Вт/ч)

Вес: 12,5 кг без блока питания

Размер: 245х118х451 мм

Разъемы: USB-A — 4; USB — 4; розетка 220 В (450 Вт) — 2

Время зарядки: 6 ч

Стоимость: 39 000 грн

[ + – ] Зарядная станция Burevii М5

Характеристики зарядного устройства Burevii М6

Емкость: 360 000 мАч (1332 Вт/ч)

Вес: 10 кг без блока питания

Размер: 248х75х531 мм

Разъемы: USB-A QC 24 Вт — 3, USB-A QC 40 Вт — 1; USB — 5; розетка 220 В (500 Вт) — 2; Power Delivery 100 Вт;

Время зарядки: до 4 ч

Стоимость: 42 000 грн

[ + – ] Зарядная станция Burevii М6

Технические особенности портативной станции Burevii М7

Емкость: 720 000 мАч (2664 Вт/ч)

Вес: 19,5 кг

Размер: 245х119х451 мм

Разъемы: USB-A — 3; USB — 5; розетка 220 В (750 Вт) — 3

Время зарядки: 5 ч

Стоимость: 68 000 грн

[ + – ] Зарядная станция Burevii М7

Технические особенности устройства для зарядки Burevii А2

Емкость: 720 000 мАч (2664 Вт/ч)

Вес: 19,5 кг

Размер: 245x178x451 мм

Разъемы: розетка 220 В (1500 Вт) — 3; USB A QC 20Вт — 4; вход для подключения солнечной панели; Power Delievery

Время зарядки: 5-6 ч

Стоимость: 78 000 грн

[ + – ] Зарядная станция Burevii А2

Особенности станции Burevii А3

Емкость: 1 400 000 мАч (5200 Вт/ч)

Вес: 30 кг

Размер: 248х75х431 мм

Разъемы: розетки 220 В (2500 Вт) — 3; USB A QC 20Вт; вход для подключения солнечной панели; Power Delievery

Время зарядки: 5-6 ч

Стоимость: 115 000

[ + – ] Зарядная станция Burevii А3

Надежные и простые зарядные станции Portable Power Station

Стартап предлагает использовать их как во время боевых действий, так и для электропитания гражданских объектов и домов простых украинцев в населенных пунктах, где инфраструктура повреждена в результате обстрелов. На сайте сейчас продается всего одна модель с минималистическим дизайном, которая работает бесшумно, выдерживает любые удары и заряжается от солнечных батарей. Портативная зарядная станция для квартиры подходит, но цена "кусается".

Характеристики зарядки Модель C

Емкость: 1450 Вт/ч

Вес: 9,6 кг

Размеры: 33х23х12см

Разъемы: прикуриватель 12V; Jump Starter 12V (600A) ХТ90 (прямой выход на батарею); USM 3.0 — 2; USB A (1,0 A) — 3; USB A (2,1 A) — 3 вход для зарядки от солнечной панели

Время полной зарядки: 5 ч

Стоимость: 28 000 грн

[ + – ] Portable Power Station Модель C Фото: Facebook

В декабре писали, что украинский инженер Алексей Вишневский разработал мощную зарядную станцию для военных. Он упаковал в кейс, защищенный от ударов и воды, аккумулятор емкостью 2,8 кВт инвертор и зарядный блок, а также снабдил устройство простым интерфейсом, розетками и разъемами USB. Себестоимость станции составила около 16 тысяч гривен.

В январе сообщали о школьнике Захаре Щурко, который разработал зарядную станцию для ВСУ вместе с отцом. Учник львовской гимназии "Престиж" уверяет, что иногда его устройство заменяет генераторы в полевых условиях.