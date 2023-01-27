Найкращі зарядні станції українського виробництва: скільки коштують і на що здатні

Багато українців ставлять собі питання, де купити портативні зарядні станції в Україні. Крім дорогих зарубіжних моделей, на ринку представлені й вітчизняні, більшість з яких не поступаються імпортним аналогам, але коштують дешевше.

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Через масові відключення світла, які почалися восени 2022 року, портативні зарядні станції стали дуже популярними в Україні. Фокус розповість про найкращі зарядні станції українського виробництва, які підходять військовим і цивільним.

В Україні зараз працюють щонайменше п'ять виробників зарядних станцій. Деякі моделі випускаються компаніями, які перепрофілювалися після початку російського вторгнення, інші — невеликими стартапами. Ми розповімо, хто ж виготовляє зарядні станції для українців, а також розкриємо їх характеристики та ціни.

"Сила Бандери" від "Промавтоматики"

Вінницьке підприємство "Промавтоматика" випускає чотири різні моделі зарядних станцій лінійки Bandera Power, призначених, насамперед, для українських військовослужбовців. Усі вони випускаються серійно, постачаються в камуфляжних чохлах, захищені від ударів, морозу та прямих сонячних променів, але відрізняються за характеристиками. Розробники пропонують використовувати станції як резервне джерело живлення та для швидкої зарядки техніки, наприклад, мобільних телефонів, рацій, супутникових терміналів Starlink. Портативні зарядні станції можна купити через офіційний сайт підприємства.

Характеристики зарядної станції Bandera Power 1.1

ємність: 180 000 мАгод (670 Вт/год);

вага: 17 кг;

роз'єми: USB — 4; Lighting — 3; micro USB – 3; Type C — 3; 12 В (прикурювач) — 1;

час заряджання: 10 год;

вартість: 9 492 грн.

[ + – ] Огляд зарядних станцій Bandera Power

Технічні характеристики зарядки Bandera Power 125

ємність: 125 000 мАгод (460 Вт/год);

вага: 4,15 кг;

роз'єми: USB quick-chargе — 4; Lighting — 2; micro USB — 2; Type C — 2; 12 В (прикурювач) — 2;

час заряджання: 5 год;

вартість: 18 350 грн.

Характеристики моделі Bandera Power 180

ємність: 180 000 мАгод (670 Вт/год);

вага: 6,1 кг;

потужність: 500 Вт, обмежена електронікою до 150 Вт;

роз'єми: USB quick-chargе — 4; розетка 220 В — 1; Lighting — 2; micro USB — 2; Type C — 2; 12 В (прикурювач) — 1;

час заряджання: 7 год;

вартість: 26 770 грн.

[ + – ] Розпакування пристрою BanderaPower 180

Характеристики зарядної портативної станції Bandera Power 225 S

ємність: 225 000 мАгод (830 Вт/год);

вага: 6,65 кг;

потужність: 1 500 Вт, обмежена електронікою до 500 Вт;

роз'єми: USB quick-chargе — 4; розетка 220 В — 2; Lighting — 2; micro USB — 2; Type C — 2; 12 В (прикурювач) — 1; роз'єм для заряджання блоку від сонячного модуля Bandera Solar 2.100;

час заряджання: 9 год;

вартість: 39 690 грн.

[ + – ] Зарядна портативна станція Bandera Power 225 S

Потужні батареї за доступними цінами від Kseonics Technology

Компанію Kseonics Technology у місті Млинів Рівненської області заснували Дмитро Ренжин та Сергій Тітков. У 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення, підприємці помітили в Україні великий попит на павербанки та зарядні станції, який тільки збільшився у жовтні, коли почалися аварійні відключення електроенергії. Kseonics Technology збирає зарядні станції різних розмірів і конфігурацій, продаючи їх військовим на 30% дешевше, ніж цивільним. На сайті компанії вказано чотири моделі: Kseon 84, Kseon 84 Mini, Kseon 168 та Kseon 2500. Ціна портативних зарядних станцій в Україні від стартапу дуже невисока.

Характеристики зарядної станції Kseon 84

ємність: 320 Втгод;

вага: 2 кг;

розміри: 240х120х100мм;

роз'єми: 12-16.8V (200 В максимум) — 1; USB-A 5V/2.1A — 1;

вартість: 8 000 грн.

[ + – ] Огляд зарядок серії Kseon

Характеристики зарядної міністанції Kseon 84 Mini:

ємність: 320 Втгод;

вага: 1,85 кг;

розміри: 200х120х80мм;

роз'єми: 12-16.8V (200 В максимум) — 1; USB-A 5V/2.1A — 1; USB-A QC 3.0 — 2;

вартість: 9 000 грн.

Особливості зарядного пристрою Kseon 168:

ємність: 640 Втгод;

вага: 3 250 г;

розміри: 225х175х80мм;

роз'єми: 12-16.8V (200 В максимум) — 1; USB-A 5V/2.1A — 1;

вартість: 14 000 грн.

[ + – ] Відеоогляд зарядної станції Kseon 168

Характеристики станції Kseon 2500:

ємність: 2 500 Втгод;

вага: 22 кг;

розміри: 460х390х200мм;

роз'єми: розетки 220 В — 5;

особливості: вбудований інвертор на 2 000 Вт (4 000 Вт пуск), сонячна панель (DC 24-50V/20A макс.);

вартість: 50 000 грн.

[ + – ] Зарядна станція Kseon 2500

Павербанки з розетками від Boseco

Українська компанія Boseco, що базується в Одесі, розпочала виробництво власних зарядних станцій Boseco Energy. Розробка почалася ще до повномасштабної війни, щоб забезпечити живлення мережі мобільних кав'ярень, а після вторгнення Росії технологію вирішили випустити на комерційний ринок. Деякі станції компанія збирає в Одесі на індивідуальні замовлення, а інші доставляють з Китаю, де налагодили виробництво на місцевій фабриці. Всього на сайті вказано 7 моделей, доступних для замовлення. Самі розробники називають свої системи "павербанки з розетками". Це перевірена компанія, де можна купити портативні станції зарядні в Україні.

Характеристики павербанка Boseco Energy QE 1200/1000

ємність: 320 000 мАгод (1 024 Втгод);

потужність приладів, що підключаються: 1 200 Вт;

вага: 10,2 кг;

розміри: 41х20х23 см;

роз'єми: розетка 220 В, бездротова зарядка для смартфонів — 2, USB-A зі швидкою зарядкою, USB-A — 2, USB-C зі швидкою зарядкою, прикурювач 12V, (DC) 5,5 на 12V — 2, вхід для зарядки від сонячної панелі;

час повного заряджання: 6 год

вартість: 37 791 грн.

[ + – ] Зарядна станція Boseco Energy QE 1200\1000

Характеристики Boseco Energy EM 300/256

ємність: 80 000 мАгод (256 Втгод);

потужність приладів, що підключаються: 300 Вт;

вага: 5 кг;

розміри: 23х19х20 см;

роз'єми: розетка 220 В — 2, USB-A — 4; USB-C — 2; (DC) 5,5 на 12V — 6; прикурювач на 12V, порт для сонячної панелі;

час повного заряджання: 3 год;

вартість: 10 980 грн

[ + – ] Зарядна станція Boseco Energy EM 300\256

Характеристики павербанка Boseco Energy EM 300/512

ємність: 160 000 мАгод (512 Втгод);

потужність приладів, що підключаються: 300 Вт;

вага: 7 кг;

розміри: 23х19х20 см;

роз'єми: розетка 220 В — 2, USB-A — 4, USB-C — 2, прикурювач 12V, (DC) 5,5 на 12V — 6, вхід для зарядки від сонячної панелі;

час повного заряджання: 3 год;

вартість: 12 474 грн.

[ + – ] Зарядна станція Boseco Energy EM 300/512

Характеристики Boseco Energy EM 500/512

ємність: 160 000 мАгод (512 Втгод);

потужність приладів, що підключаються: 500 Вт;

вага: 7 кг;

розміри: 23х19х20 см;

роз'єми: розетка 220 В — 2; USB-A — 4; USB-C — 2; прикурювач 12V; (DC) 5,5 на 12V — 6; вхід для заряджання від сонячної панелі;

час повного заряджання: 5 год;

вартість: 17 010 грн.

[ + – ] Зарядна станція Boseco Energy EM 500\512

Характеристики Boseco Energy EM 500/1000

ємність: 320 000 мАгод (1 000 Втгод);

потужність приладів, що підключаються: 500 Вт;

вага: 10 кг;

розміри: 25х22х22 см;

роз'єми: розетка 220 В — 2; USB-A — 4; USB-C — 2; прикурювач 12V; (DC) 5,5 на 12V — 6; вхід для заряджання від сонячної панелі;

час повного заряджання: 10 год;

вартість: 22 572 грн.

[ + – ] Зарядна станція Boseco Energy EM 500\1000

Характеристики Boseco Energy EM 1000/1000

ємність: 320 000 мАгод (1 000 Втгод);

потужність приладів, що підключаються: 1 000 Вт;

вага: 10 кг;

розміри: 25х22х22 см;

роз'єми: розетка 220 В — 2; USB-A — 4; USB-C — 2; прикурювач 12V; (DC) 5,5 на 12V — 6; вхід для заряджання від сонячної панелі;

час повного заряджання: 10 год;

вартість: 29 970 грн.

[ + – ] Павербанк Boseco Energy EM 1000/1000

Технічні характеристики моделі Boseco Energy BPS 1000/1100

ємність: 298 000 мАгод (1 100 Втгод);

потужність приладів, що підключаються: 1 000 Вт;

вага: 9 кг;

розміри: 40х25х15 см;

роз'єми: розетка 220 В; USB-A — 4; USB-C — 2; прикурювач 12V; (DC) 5,5 на 12V; вхід для заряджання від сонячної панелі;

час повного заряджання: 6 год;

вартість: 34 020 грн.

[ + – ] Зарядна станція Boseco Energy BPS 1000\1100 Фото: Скриншот

Технічні особливості зарядки Boseco Energy BPS 1500/1500

ємність: 420 000 мАгод (1 500 Втгод);

потужність приладів, що підключаються: 1 500 Вт;

вага: 11 кг;

розміри: 40х25х15 см;

роз'єми: розетка 220 В; USB-A — 4; USB-C — 2; прикурювач 12V; (DC) 5,5 на 12V; вхід для заряджання від сонячної панелі;

час повного заряджання: 9 год;

вартість: 38 880 грн.

[ + – ] Огляд зарядки типу Boseco Energy BPS

Портативні джерела енергії для військових від Burevii

Компанія Burevii випускає портативні, переносні та стаціонарні джерела енергії в Україні. Як зазначається на сайті, вони призначені для використання у складних умовах, зокрема на фронті, але не в мирному житті. Серія М підходить для заряджання планшетів, смартфонів, тепловізорів, вузлів зв'язку та вузькоспеціалізованих гаджетів, серія А — для заряджання БПЛА. Розробники стверджують, що модифікують свої зарядні станції, прислухаючись до відгуків від військовослужбовців із передової.

Характеристики зарядки Burevii М4:

ємність: 360 000 мАгод (1 332 Вт/год);

вага: 8,5 кг без блоку живлення;

розмір: 248х75х431 мм;

роз'єми: USB-A QC 24 Вт — 3; USB — 4;

час заряджання: до 4 год;

вартість: 33 000 грн.

[ + – ] Зарядна станція Burevii М4

Технічні характеристики станції Burevii М5

ємність: 360 000 мАгод (1 332 Вт/год);

вага: 12,5 кг без блоку живлення;

розмір: 245х118х451 мм;

роз'єми: USB-A — 4; USB — 4; розетка 220 В (450 Вт) — 2;

час заряджання: 6 год;

вартість: 39 000 грн.

[ + – ] Зарядна станція Burevii М5

Характеристики зарядного пристрою Burevii М6

ємність: 360 000 мАгод (1 332 Вт/год);

вага: 10 кг без блоку живлення;

розмір: 248х75х531 мм;

роз'єми: USB-A QC 24 Вт — 3, USB-A QC 40 Вт — 1; USB — 5; розетка 220 В (500 Вт) — 2; Power Delivery 100 Вт;

час заряджання: до 4 год;

вартість: 42 000 грн.

[ + – ] Зарядна станція Burevii М6

Технічні особливості портативної станції Burevii М7

ємність: 720 000 мАгод (2 664 Вт/год);

вага: 19,5 кг;

розмір: 245х119х451 мм;

роз'єми: USB-A — 3; USB — 5; розетка 220 В (750 Вт) — 3;

час заряджання: 5 год;

вартість: 68 000 грн.

[ + – ] Зарядна станція Burevii М7

Технічні особливості пристрою для заряджання Burevii А2

ємність: 720 000 мАгод (2 664 Вт/год);

вага: 19,5 кг;

розмір: 245x178x451 мм;

роз'єми: розетка 220 В (1 500 Вт) — 3; USB A QC 20Вт — 4; вхід для підключення сонячної панелі; Power Delievery;

час заряджання: 5-6 год;

вартість: 78 000 грн.

[ + – ] Зарядна станція Burevii А2

Особливості станції Burevii А3

ємність: 1 400 000 мАгод (5 200 Вт/год);

вага: 30 кг;

розмір: 248х75х431 мм;

роз'єми: розетки 220 В (2 500 Вт) — 3; USB A QC 20Вт; вхід для підключення сонячної панелі; Power Delievery;

час заряджання: 5-6 год;

вартість: 115 000 грн.

[ + – ] Зарядна станція Burevii А3

Надійні та прості зарядні станції Portable Power Station

Стартап пропонує використовувати їх як під час бойових дій, так і для електроживлення цивільних об'єктів і будинків простих українців у населених пунктах, де інфраструктура пошкоджена внаслідок обстрілу. На сайті зараз продається лише одна модель з мінімалістичним дизайном, яка працює безшумно, витримує будь-які удари та заряджається від сонячних батарей. Портативна зарядна станція для квартири підходить, але ціна "кусається".

Характеристики зарядки Модель C

ємність: 1 450 Вт/год;

вага: 9,6 кг;

розміри: 33х23х12см;

роз'єми: прикурювач 12V; Jump Starter 12V (600A) ХТ90 (прямий вихід на батарею); USM 3.0 — 2; USB A (1,0 A) — 3; USB A (2,1 A) — 3 вхід для зарядки від сонячної панелі;

час повного заряджання: 5 год;

вартість: 28 000 грн.

[ + – ] Portable Power Station Модель C Фото: Facebook

У грудні писали, що український інженер Олексій Вишневський розробив потужну зарядну станцію для військових. Він упаковав у кейс, захищений від ударів і води, акумулятор ємністю 2,8 кВт інвертор і зарядний блок, а також забезпечив пристрій простим інтерфейсом, розетками та роз'ємами USB. Собівартість станції становила приблизно 16 тисяч гривень.

У січні повідомляли про школяра Захара Щурка, який розробив зарядну станцію для ЗСУ разом із батьком. Учень львівської гімназії "Престиж" запевняє, що іноді його пристрій замінює генератори у польових умовах.