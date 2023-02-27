Українець постачає ЗСУ саморобні зарядні станції: дешеві, але потужні (відео)

Собівартість такої станції становить лише 3000 грн., тоді як ринкові аналоги коштують близько 15 000 грн.

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Житель Кривого Рогу Андрій Кротов своїми руками збирає для українських військових зарядні станції, повербанки та робить так звані окопні лампочки. Він розповів про свою роботу журналістам "Суспільного".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Андрій Кротов передавав ЗСУ свої накопичення та необхідні речі, але потім гроші закінчилися, і чоловік вирішив збирати корисне обладнання своїми руками. За півроку українець передав військовим підрозділам понад 400 світильників, 50 пауербанків та 5 зарядних станцій.

Насамперед він зібрав невеликий повербанк, а потім зайнявся моделями побільшими й потужнішими. В їхній основі лежать акумулятори від використаних електронних сигарет, які постачають волонтери. Андрій також виготовляє зі звичайних світлодіодних лампочок потужністю 20 Вт окопні світильники, що працюють від тих же батарей і заряджаються через USB-кабель.

Після павербанків Кротов вирішив виготовляти зарядні станції ємністю до 150 мАг із захистом від коротких замикань. Такий прилад може водночас живити до шести пристроїв через вбудовані кабелі USB і розетки, при цьому одного повного заряду вистачає на 40 мобільних телефонів. Собівартість саморобної станції становить лише 3000 грн., тоді як ринкові аналоги коштують близько 15 000 грн.

"Сюди входить близько 200 електронних сигарет, з яких я витягую акумулятори. Потім уже все збираю і вставляю все це в коробку, потім вставляються плати, що контролюють процес зарядки та розрядки", — поділився інженер.

Раніше Фокус писав про найкращі зарядні станції українського виробництва. Багато виробників роблять пристрої не тільки для воєнних, але і для цивільних.