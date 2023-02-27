Полутвердые батареи запустили в производство: чем они лучше обычных литий-ионных

Спрос на экологически чистые аккумуляторы является важным фактором, который повлиял на их активное производство.

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Японская компания Kyocera начала массовый выпуск так называемых полутвердых аккумуляторов, пишет Nikkei Asia. Этот тип батареи известен как одни из самых надежных и износоустойчивых. Батареи с полутвердым наполнением (гелиевыми или смоляными электролитами) снижают вероятность возгорания, даже если устройство перегревается.

Хотя полутвердые батареи имеют на 60% меньшую емкость, чем литий-ионные, зато они более безопасны и не так вредят экологии — при их производстве в атмосферу выбрасывается на 40% меньше углекислого газа. К тому же, полутвердые аккумуляторы более надежны и после своей переработки не теряют своих свойств, в отличие от литий-ионных.

Kyocera пока что запустила производство на половину мощности, потому что главные потребители батарей – автокомпании, — не спешат избавляться от литий-ионных аналогов. Виной тому, как указано выше, недостаток в емкости, а электромобилям как раз и нужны небольшие, легкие, но емкие аккумуляторы. Автопроизводители готовы и дальше оснащать аккумуляторные отсеки различными охлаждающими системами и защитными функциями (что сказывается на итоговой стоимости машины), но во главу угла они ставят все-таки емкость.

[ + – ] Полутвердые батареи более безопасны и не так вредят экологии при производстве Фото: Соцсети

Но Kyocera рассчитывает на успех, потому что в 2024 году Евросоюз потребует от автоконцернов раскрывать данные о выбросах парниковых газов при производстве электрокаров. Другими словами, спрос будет сокращаться на батареи большой емкости с большим углеродным следом.

К тому же, полутвердые батареи нужны не только для электромобилей, но и для любой индустрии, где требуется запасы энергии, в том числе для ЦОД (центров обработки данных) или станций, генерирующих солнечную и ветряную энергию. Вот там как раз важна безопасность, а размер, вес и емкость вторичны.

Ранее Фокус писал, что ученые хотят улучшить аккумуляторы при помощи нейросетей: как это получится.