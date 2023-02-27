Напівтверді батареї запустили у виробництво: чим вони кращі за звичайні літій-іонні

Попит на екологічно чисті акумулятори є важливим фактором, який вплинув на їхнє активне виробництво.

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Японська компанія Kyocera розпочала масовий випуск так званих напівтвердих акумуляторів, пише Nikkei Asia. Цей тип батарей відомий як одні з найнадійніших та зносостійких. Батареї з напівтвердим наповненням (гелієвими або смоляними електролітами) знижують ймовірність спалаху, навіть якщо пристрій перегрівається.

Хоча напівтверді батареї мають на 60% меншу ємність, ніж літій-іонні, зате вони безпечніші і не так шкодять екології — при їх виробництві в атмосферу викидається на 40% менше вуглекислого газу. До того ж, напівтверді акумулятори надійніші і після своєї переробки не втрачають своїх властивостей, на відміну від літій-іонних.

Kyocera поки що запустила виробництво на половину потужності, тому що головні споживачі батарей – автокомпанії, – не поспішають позбавлятися літій-іонних аналогів. Виною тому, як зазначено вище, нестача в ємності, а електромобілям потрібні невеликі, легкі, але ємні акумулятори. Автовиробники готові і далі оснастити акумуляторні відсіки різними охолоджувальними системами і захисними функціями (що позначається на підсумковій вартості машини), але в основу вони ставлять все-таки ємність.

[ + – ] Напівтверді батареї безпечніші і не так шкодять екології при виробництві Фото: Соцмережi

Але Kyocera розраховує на успіх, тому що у 2024 році Євросоюз вимагатиме від автоконцернів розкривати дані про викиди парникових газів під час виробництва електрокарів. Іншими словами, попит скорочуватиметься на батареї великої ємності з великим вуглецевим слідом.

До того ж, напівтверді батареї потрібні не тільки для електромобілів, а й для будь-якої індустрії, де потрібні запаси енергії, у тому числі для ЦОД (центрів обробки даних) або станцій, що генерують сонячну та вітрову енергію. Ось там якраз важлива безпека, а розмір, вага та ємність вторинні.

Раніше Фокус писав, що вчені хочуть покращити акумулятори за допомогою нейромереж : як це вийде.