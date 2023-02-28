Создано устройство для передачи поцелуев через Интернет: как оно работает (видео)

Гаджет в виде рта поможет поддерживать отношения на расстоянии, утверждает изобретатель.

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Китайский инженер Цзян Чжунли изобрел чудаковатое устройство для поцелуев на расстоянии, пишет South China Morning Post.

Парень начал продавать его на местных торговых площадках типа Taobao и для желающих освоить виртуальные поцелуи устройство обойдется всего в $80 за пару штук. Идея уже запатентована автором и Чанчжоуским профессиональным институтом мехатронных технологий в восточном Китае.

[ + – ] "Губы" имитируют давление, движение и тепло губ вашего партнера. Фото: Соцсети

Как утверждает Цзян, на разработку его натолкнули собственные отношения на расстоянии, когда он учился в университете. Впрочем, вполне возможно, что инженер просто вдохновился популярным сериалом "Теория Большого Взрыва", в котором веселая компания ученых так же пыталась помочь другу наладить с помощью подобной "целовальной машины" отношения с его девушкой в Индии.

[ + – ] Возможно, изобретатель просто вдохновился идеей из сериала "Теория Большого Взрыва" Фото: Скриншот

Устройство имеет движущиеся силиконовые "губы" имитирующие давление, движение и тепло губ вашего партнера. Робо-губы даже передают смакующие звуки, чтобы сделать эффект поцелуя максимально реалистичным. Инженер сразу предупреждает, что целоваться виртуально могут только двое.

Главная особенность в том, что "целоваться" можно не только синхронно, но и заранее записывать свои поцелуи для любимых в виде файла и отправлять через специальное приложение.

Отзывы клиентов противоречивы: одни очень довольны гаджетом и описывают необычные ощущения, другие сетуют, что устройству не хватает "языка" для страстных поцелуев. Не смотря на это, Цзян Чжунли утверждает, что ежемесячно продает около 100 устройств через Taobao, но надеется нарастить производство и продажи.

[ + – ] Устройство для поцелуев в действии

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