Створено пристрій для передавання поцілунків через інтернет: як він працює (відео)

Гаджет у вигляді рота допоможе підтримувати стосунки на відстані, стверджує винахідник.

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Китайський інженер Цзян Чжунлі винайшов дивовижний пристрій для поцілунків на відстані, пише South China Morning Post.

Хлопець почав продавати його на місцевих торгових майданчиках типу Taobao і для охочих освоїти віртуальні поцілунки пристрій коштуватиме всього $80 за кілька штук. Ідея вже запатентована автором і Чанчжоуським професійним інститутом мехатронних технологій у східному Китаї.

[ + – ] "Губи" імітують тиск, рух і тепло губ вашого партнера Фото: Соцмережi

Як стверджує Цзян, на розробку його наштовхнули власні стосунки на відстані, коли він навчався в університеті. Втім, цілком можливо, що інженер просто надихнувся популярним серіалом "Теорія Великого Вибуху", в якому весела компанія учених так само намагалася допомогти другу налагодити за допомогою подібної "цілувальної машини" стосунки з дівчиною в Індії.

[ + – ] Можливо, винахідник просто надихнувся ідеєю із серіалу "Теорія Великого Вибуху" Фото: Скриншот

Пристрій має силіконові "губи", що рухаються, імітують тиск, рух і тепло губ вашого партнера. Робо-губи навіть передають смакуючі звуки, щоб зробити ефект поцілунку максимально реалістичним. Інженер одразу попереджає, що цілуватися віртуально можуть лише двоє.

Головна особливість у тому, що "цілуватися" можна не тільки синхронно, але й заздалегідь записувати свої поцілунки для коханих у вигляді файлу та відправляти через спеціальний додаток.

Відгуки клієнтів суперечливі: одні дуже задоволені гаджетом та описують незвичайні відчуття, інші нарікають, що пристрою не вистачає "язика" для пристрасних поцілунків. Незважаючи на це, Цзян Чжунлі стверджує, що щомісяця продає майже 100 пристроїв через Taobao, але сподівається наростити виробництво та продаж.

[ + – ] Пристрій для поцілунків у дії

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