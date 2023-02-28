Видеть сквозь стены буквально поможет специальный гаджет X-AR: как он работает (видео)

Своеобразные "глаза-рентгены" помогут найти затерявшиеся вещи и в квартире, и на складе, утверждают исследователи из МТИ.

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Уникальная система, разработанная учеными Массачусетского технологического института (MIT), получила название X-AR, пишет New Atlas. Она основывается на шлеме виртуальной реальности Microsoft HoloLens, который ориентируется по RFID-меткам.

Гарнитура служит считывателем, который с помощью петлевой антенны отправляет и принимает радиосигналы RFID-меткам на расстоянии 3 м. То есть поиск нужных предметов, которые не видны или находятся в другом помещении, превращается в своеобразную игру "горячо – холодно". Что любопытно, сигнал антенны способен "пробивать" твердые поверхности, а значит от пользователя не скроются объекты, расположенные за стеной.

[ + – ] Система X-AR базируется на Microsoft HoloLens Фото: MIT

Получая радиосигнал от RFID-меток, система X-AR триангулирует местоположение предметов, а пользователь ориентируется на прозрачную сферу, которую видит на дисплее. Она и указывает на местоположение нужной вещи.

[ + – ] X-AR триангулирует местоположение предметов по RFID-меткам Фото: MIT

Ученые успешно провели испытания и выяснили, что, например, в условиях захламленного склада, система позволяла в 98,9% случаев находить нужный товар. Даже когда товар хранился в одной из коробок, системе все равно удавалось быть на 91,9% точной.

[ + – ] Разработка ученых позволяла в 98,9% случаев находить нужный товар Фото: MIT

Сейчас ученые работают над тем, чтобы увеличить радиус действия гаджета, чтобы он мог находить предметы расположенные на расстоянии, превышающем 3 м. Для этого они хотят использовать сеть из гарнитур X-AR, которые будут "общаться" между собой.

[ + – ] Система X-AR в действии

По мнению исследователей, их разработка может пригодиться не только на крупных складах, где важна оперативность логистики, но и на крупных производствах, и даже в домашних условиях, ведь сколько раз каждый из нас старался найти важную вещь среди различного хлама, теряя драгоценное время.

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