Бачити крізь стіни буквально допоможе спеціальний гаджет X-AR: як він працює (відео)

Своєрідні "очі-рентгени" допоможуть знайти речі, що загубилися, і в квартирі, і на складі, стверджують дослідники з МТІ.

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Унікальна система, розроблена вченими Массачусетського технологічного інституту (MIT), одержала назву X-AR, пише New Atlas. Вона ґрунтується на шоломі віртуальної реальності Microsoft HoloLens, який орієнтується за RFID-мітками.

Гарнітура слугує зчитувачем, який за допомогою петлевої антени відправляє і приймає радіосигнали RFID-міткам на відстані 3 м. Тобто пошук потрібних предметів, які не видно або знаходяться в іншому приміщенні, перетворюється на своєрідну гру "гаряче — холодно". Що цікаво, сигнал антени здатний пробивати тверді поверхні, а значить від користувача не сховаються об'єкти, розташовані за стіною.

[ + – ] Система X-AR базується на Microsoft HoloLens Фото: Magnestar

Отримуючи радіосигнал від RFID-міток, система X-AR тріангулює розташування предметів, а користувач орієнтується на прозору сферу, яку бачить на дисплеї. Вона вказує на місце розташування потрібної речі.

[ + – ] X-AR тріангулює розташування предметів за RFID-мітками Фото: Magnestar

Учені успішно провели випробування та з'ясували, що, наприклад, в умовах захаращеного складу, система дозволяла у 98,9% випадків знаходити потрібний товар. Навіть коли товар зберігався в одній із коробок, системі все одно вдавалося бути на 91,9% точною.

[ + – ] Розробка вчених дозволяла у 98,9% випадків знаходити потрібний товар Фото: Magnestar

Зараз учені працюють над тим, щоб збільшити радіус дії гаджета, щоб він міг знаходити предмети розташовані на відстані понад 3 м. Для цього вони хочуть використовувати мережу з гарнітур X-AR, які будуть "спілкуватися" між собою.

[ + – ] Система X-AR у дії

На думку дослідників, їх розробка може стати в пригоді не лише на великих складах, де важлива оперативність логістики, а й на великих виробництвах, і навіть у домашніх умовах, адже скільки разів кожен із нас намагався знайти важливу річ серед різного мотлоху, втрачаючи дорогоцінний час.

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