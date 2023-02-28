Известны смартфоны, у которых будет спутниковая связь: Qualcomm и Apple напряглись

В MediaTek обещают более качественную спутниковую связь, чем у конкурентов, и ей можно будет пользоваться в любых новых смартфонах.

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Тайваньская компания-разработчик чипов MediaTek врывается в гонку за привлечение потребителей к сервису спутниковых сообщений, о котором ранее объявили Qualcomm и Apple, пишет Engadget.

Планируется, что на выставке Mobile World Congress (MWC) компания представит свои чипы и устройства с поддержкой спутниковой связи. Как говорят эксперты, скорее всего MediaTek покажет смартфоны Motorola Defy 2 и CAT S75, оснащенные новым чипом с поддержкой сервиса.

Ранее Qualcomm и Apple заявляли о том, что будут продвигать функцию спутниковых СМС-сообщений в своих аппаратах. Это будет эксклюзивная услуга в сетях мобильных операторов, которая оплачивается отдельно. Речь идет именно об СМС, а не о голосовых сообщениях или спутниковом Интернете.

Автономный чипсет от MediaTek можно будет встраивать в любую новую модель смартфонов с поддержкой 4G или 5G. Процессор использует для связи стандарт 3GPP Non-Terrestrial Network вместо проприетарных технологий Qualcomm и Apple, а это означает, что он совместим с любой сетью, которая соответствует стандарту.

Но главной "фишкой" чипов от MediaTek будет возможность двусторонней связи, т.е. пользователь сможет не только отправлять сообщения, но и получать их. Важно отметить, что Apple уже выпустил смартфоны с поддержкой спутниковых СМС, но они могут только принимать сообщения. Qualcomm обещает, что ее чипы так же будут иметь двустороннюю связь.

[ + – ] MediaTek сравнивает свои преимущества с конкурентами Фото: Соцсети

В целом, сервис приема и отправки спутниковых сообщений планируется ввести как дополнительную услугу к предложениям операторов и она предназначена для людей, которые часто бывает в удаленных местах планеты, где наблюдаются проблемы со связью. Расценки на спутниковые СМС-ки варьируются и зависят от оператора связи. В среднем они составляют от $5 в месяц и выше.

Ранее Фокус писал, что именно спутниковая связь станет одним из трендов в телекоммуникациях и ИТ в 2023 году.