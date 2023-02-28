Відомі смартфони, у яких буде супутниковий зв'язок: Qualcomm та Apple напружилися

У MediaTek обіцяють якісніший супутниковий зв'язок, ніж у конкурентів, і ним можна буде користуватися в будь-яких нових смартфонах.

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Тайванська компанія-розробник чіпів MediaTek вривається у гонку за залучення споживачів до сервісу супутникових повідомлень, про який раніше оголосили Qualcomm та Apple, пише Engadget.

Планується, що на виставці Mobile World Congress (MWC) компанія представить свої чіпи та пристрої з підтримкою супутникового зв'язку. Як кажуть експерти, швидше за все MediaTek покаже смартфони Motorola Defy 2 та CAT S75, забезпечені новим чіпом із підтримкою сервісу.

Раніше Qualcomm та Apple заявляли про те, що просуватимуть функцію супутникових СМС-повідомлень у своїх апаратах. Це буде ексклюзивна послуга у мережах мобільних операторів, яка оплачується окремо. Йдеться саме про СМС, а не про голосові повідомлення чи супутниковий Інтернет.

Автономний чіпсет від MediaTek можна буде вбудовувати у будь-яку нову модель смартфонів із підтримкою 4G або 5G. Процесор використовує для зв'язку стандарт 3GPP Non-Terrestrial Network замість пропрієтарних технологій Qualcomm та Apple, а це означає, що він сумісний із будь-якою мережею, яка відповідає стандарту.

Але головною "фішкою" чіпів від MediaTek буде можливість двостороннього зв'язку, тобто користувач зможе не лише надсилати повідомлення, а й отримувати їх. Apple вже випустив смартфони з підтримкою супутникових СМС, але вони можуть тільки приймати повідомлення. Qualcomm обіцяє, що її чіпи також матимуть двосторонній зв'язок.

[ + – ] MediaTek порівнює свої переваги з конкурентами Фото: Соцмережi

Загалом, сервіс прийому та відправлення супутникових повідомлень планується ввести як додаткову послугу до пропозицій операторів, і вона призначена для людей, які часто бувають у віддалених місцях планети, де спостерігаються проблеми зі зв'язком. Розцінки на супутникові СМС варіюються і залежать від оператора зв'язку. У середньому вони становлять від $5 на місяць та вище.

Раніше Фокус писав, що саме супутниковий зв'язок стане одним із трендів у телекомунікаціях та ІТ у 2023 році.