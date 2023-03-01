Чат-бот ChatGPT встроили в ОС Windows 11: какие еще фишки есть в обновлении (видео)

Значительные изменения ОС уже доступны каждому – просто нужно обновить Windows 11 в своих настройках.

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Компания Microsoft представила крупное обновление своей ОС Windows 11. Главной "фишкой" обновления является встроенная функция чат-бота ChatGPT, на котором основывается поисковая система Bing. Теперь поиск с помощью искусственного интеллекта доступен не только на сайтах, но и в самой ОС, сообщается на официальном сайте компании.

ChatGPT и Bing на панели задач Windows 11

К сожалению, из сообщения в блоге Microsoft нельзя сделать однозначный вывод о том, доступны ли новые функции в обычном обновлении Windows 11, или все же только в тестовых сборках, на которые, впрочем, тоже легко подписаться прямо на сайте компании.

[ + – ] ChatGPT доступен прямо в Windows 11 Фото: Microsoft

Microsoft уже оснастила кнопкой Bing (на основе ChatGPT) свой браузер Edge, разработанный на основе Chromium, а также представила его в Skype. Теперь поиск с помощью нейросети доступен и в окне на панели задач.

[ + – ] Установив DEV-версию браузера EDGE вы получите быстрый доступ к ChatGPT Фото: Microsoft

Кстати, если вы установили стандартную версию браузера EDGE и все еще находитесь в листе ожидания на подключения к обновленному Bing, то вы можете просто скачать DEV-версию браузера для разработчиков и получить Bing на основе ChatGPT прямо сейчас без всяких ожиданий.

Microsoft утверждает, что с новым Bing на панели задач Windows вы получите больше возможностей для оптимизации поиска.

Синхронизация с Android и iOS

Одним из важнейших обновлений, которое получила Windows 11, является синхронизация с мобильными ОС. Причем, если вы и ранее могли с помощью мобильной версии Bing синхронизировать свой Android-смартфон с компьютером, то теперь тоже самое доступно и для iOS.

Например, вы сможете связать iPhone непосредственно с ПК на Windows 11 и получить полноэкранные виджеты и быстрый доступ к приложению Windows 365, а также новый поиск на основе ChatGPT прямо на экране.

[ + – ] Все сообщения с iPhone теперь доступны в Windows 11 Фото: Microsoft

Связав свои смартфоны с Windows 11, вы никогда не пропустите важный звонок или сообщение, а так же прямо с ПК сможете отсылать сообщения или совершать видеозвонки. А у пользователей появится более простой доступ к фотографиям на iPhone с интеграцией iCloud в приложение "Фото".

Пользователи телефонов на Android уже давно имеют доступ к такому функционалу, но в качестве "десерта" в обновленной версии Windows 11 добавлена функция простой активации персональной точки доступа Wi-Fi смартфонов Samsung одним щелчком мыши. А с помощью функции "Последние веб-сайты" пользователи Samsung теперь также могут легко переносить сеансы браузера со своего смартфона на свой ПК с Windows.

ИИ сделает вас красивее при видеозвонках

В эпоху удаленной работы нет ничего важнее надежной связи. В программу Microsoft Teams теперь встроен функционал Windows Studio1, который благодаря передовому ИИ и коллекции аудио и видео эффектов, позволяет настраивать аудио и видео для любой ситуации, в которой вы находитесь.

[ + – ] В программу Microsoft Teams теперь встроен функционал Windows Studio1 с эффектами Фото: Microsoft

Такие эффекты, как зрительный контакт, размытие фона, автоматическое кадрирование и голосовая фокусировка, доступные для использования со встроенной камерой и микрофоном. Теперь понравившиеся эффекты вы можете применять к своим любимым коммуникационным приложениям с бесшовной интеграцией в Microsoft Teams.

Усовершенствованная функция "Быстрый помощник"

С обновленным Windows 11 теперь не нужно устанавливать стороннее ПО для удаленного доступа к компьютеру родственников или друзей, чтобы помочь им настроить свой ПК, который ранее "глючил".

[ + – ] Открыть Quick Assist можно прямо из меню "Пуск" и подключиться быстрее, чем раньше Фото: Скриншот

Открыть Quick Assist можно прямо из меню "Пуск" и подключиться быстрее, чем раньше, и даже воспользоваться новой возможностью переключаться между общим доступом к экрану и полным доступом во время сеанса, чтобы предоставлять или получать помощь так, как вы хотите. Есть даже новая лазерная указка, которую вы можете использовать, чтобы выделить значок, меню или что-то еще на экране, чтобы вы могли помочь коллегам или друзьям в процессе консультации.

Функция "Ножницы" для редактирования видео

Маркетологам, менеджерам и преподавателям, да и всем, кто часто делает различные видеоинструкции или презентации, пригодится обновленная версия "Ножниц". Встроенный экранный рекордер Snipping Tool можно запустить прямо из поиска на панели задач и выбрать "Запись".

[ + – ] Снимки экрана теперь автоматически сохраняются в папку по умолчанию Фото: Microsoft

Снимки экрана теперь автоматически сохраняются в папку по умолчанию, поэтому вам не придется беспокоиться о их потере. Можно поступить еще проще – нажать Windows + Shift + S.

Быстрый доступ к бизнес-среде

Microsoft предлагает быстрее и проще получить доступ к важным рабочим файлам на своем ПК или в облаке. Если вы активно используете Azure Active Directory (AAD), то Microsoft теперь предоставляет рекомендуемое содержимое на основе искусственного интеллекта в меню "Пуск". Достаточно просто открыть меню "Пуск" и найти связанное содержимое, которое поможет вам подготовиться к предстоящим собраниям, быстро получить доступ к файлам, над которыми вы работаете, и многое другое.

Для быстрого доступа к облачному компьютеру Microsoft представила обновленное приложение Windows 365. Оно позволяет перейти со своего рабочего стола прямо на облачный компьютер, что обеспечивает персонализированный интерфейс, адаптированный к вашим параметрам, профилю и стилю работы.

Как установить обновления Windows 11

Перечисленные выше функции Microsoft собирается внедрять в обновления своей Windows 11 на протяжении марта. Достаточно периодически проверять обновлений системы в настройках.

Пользователи Windows 11 версии 22H2, которые заинтересованы в использовании этих новых функций сейчас, могут сделать это, открыв параметры Центра обновления Windows (Параметры > Центр обновления Windows) и выбрав "Проверить наличие обновлений".

Однако, как мы указывали, можно стать зарегистрированным участником программы The Windows Insider Program и получать новинки раньше других.

[ + – ] Обновленные функции Windows 11

Ранее Фокус писал, что хакеры используют ChatGPT, чтобы нажиться на доверчивых людях: как не стать жертвой.