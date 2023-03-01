Чат-бот ChatGPT вбудували в ОС Windows 11: які ще фішки є в оновленні (відео)

Значні зміни ОС уже доступні для кожного — просто потрібно оновити Windows 11 у своїх налаштуваннях.

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Компанія Microsoft представила велике оновлення своєї ОС Windows 11. Головною "фішкою" оновлення є вбудована функція ChatGPT, на якому ґрунтується пошукова система Bing. Тепер пошук за допомогою штучного інтелекту доступний не лише на сайтах, а й у самій ОС, повідомляється на офіційному сайті компанії.

ChatGPT та Bing на панелі завдань Windows 11

На жаль, з повідомлення в блозі Microsoft не можна зробити однозначний висновок про те, чи доступні нові функції у звичайному оновленні Windows 11, або все ж таки тільки в тестових збірках, на які, втім, теж легко підписатися прямо на сайті компанії.

[ + – ] ChatGPT доступний прямо у Windows 11 Фото: Microsoft

Microsoft уже оснастила кнопкою Bing (на основі ChatGPT) свій браузер Edge, розроблений на основі Chromium, а також представила його у Skype. Тепер пошук за допомогою нейромережі доступний у вікні на панелі завдань.

[ + – ] Установивши DEV-версію браузера EDGE, ви отримаєте швидкий доступ до ChatGPT Фото: Microsoft

До речі, якщо ви встановили стандартну версію браузера EDGE і все ще перебуваєте в листі очікування на підключення до оновленого Bing, то ви можете просто завантажити DEV-версію браузера для розробників та отримати Bing на основі ChatGPT прямо зараз без жодних очікувань.

Microsoft стверджує, що з новим Bing на панелі завдань Windows ви отримаєте більше можливостей для оптимізації пошуку.

Синхронізація з Android та iOS

Одним із найважливіших оновлень, яке отримала Windows 11, є синхронізація з мобільними ОС. Причому, якщо ви і раніше могли за допомогою мобільної версії Bing синхронізувати свій Android-смартфон із комп'ютером, то тепер те саме доступно й для iOS.

Наприклад, ви зможете зв'язати iPhone безпосередньо з ПК на Windows 11 та отримати повноекранні віджети та швидкий доступ до програми Windows 365, а також новий пошук на основі ChatGPT прямо на екрані.

[ + – ] Усі повідомлення з iPhone тепер доступні у Windows 11 Фото: Microsoft

Зв'язавши свої смартфони з Windows 11, ви ніколи не пропустите важливий дзвінок або повідомлення, а також прямо з ПК зможете надсилати повідомлення або здійснювати відеодзвінки. А у користувачів з'явиться простіший доступ до фото на iPhone з інтеграцією iCloud у додаток "Фото".

Користувачі телефонів на Android уже давно мають доступ до такого функціоналу, але як десерт в оновленій версії Windows 11 додана функція простої активації персональної точки доступу Wi-Fi смартфонів Samsung одним клацанням мишки. А за допомогою функції "Останні вебсайти" користувачі Samsung тепер можуть легко переносити сеанси браузера зі свого смартфона на свій ПК з Windows.

ШІ зробить вас красивішими під час відеодзвінків

В епоху віддаленої роботи немає нічого важливішого за надійний зв'язок. У програму Microsoft Teams тепер вбудований функціонал Windows Studio1, який завдяки передовому ШІ та колекції аудіо та відео ефектів дозволяє налаштовувати аудіо та відео для будь-якої ситуації, в якій ви знаходитесь.

[ + – ] У програму Microsoft Teams тепер вбудовано функціонал Windows Studio1 з ефектами Фото: Microsoft

Такі ефекти, як зоровий контакт, розмиття фону, автоматичне кадрування і голосове фокусування, доступні для використання із вбудованою камерою та мікрофоном. Тепер ефекти, що сподобалися, ви можете застосовувати до своїх улюблених комунікаційних додатків із безшовною інтеграцією у Microsoft Teams.

Удосконалена функція "Швидкий помічник"

З оновленим Windows 11 тепер не потрібно встановлювати інше програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп'ютера родичів або друзів, щоб допомогти їм налаштувати свій ПК, який раніше "глючив".

[ + – ] Відкрити Quick Assist можна прямо з меню "Пуск" і підключитися швидше, ніж раніше Фото: Скриншот

Відкрити Quick Assist можна прямо з меню "Пуск" і підключитися швидше, ніж раніше, і навіть скористатися новою можливістю перемикатися між загальним доступом до екрана та повним доступом під час сеансу, щоб надавати або отримувати допомогу так, як ви хочете. Є навіть нова лазерна указка, яку ви можете використати, щоб виділити значок, меню або щось ще на екрані, щоб ви могли допомогти колегам чи друзям у процесі консультації.

Функція "Ножиці" для редагування відео

Маркетологам, менеджерам і викладачам, та й усім, хто часто робить різні відеоінструкції чи презентації, стане в пригоді оновлена версія "Ножиць". Вбудований екранний рекордер Snipping Tool можна запустити прямо з пошуку на панелі завдань та вибрати "Запис".

[ + – ] Знімки екрана автоматично зберігаються в папці за промовчанням Фото: Microsoft

Знімки екрана тепер автоматично зберігаються в стандартній папці, тому вам не доведеться турбуватися про їх втрату. Можна зробити ще простіше — натиснути Windows + Shift + S.

Швидкий доступ до бізнес-середовища

Microsoft пропонує швидше та простіше отримати доступ до важливих робочих файлів на своєму ПК або у хмарі. Якщо ви активно використовуєте Azure Active Directory (AAD), Microsoft тепер надає рекомендований вміст на основі штучного інтелекту в меню "Пуск". Достатньо просто відкрити меню "Пуск" і знайти зв'язаний вміст, який допоможе вам підготуватися до майбутніх зборів, швидко отримати доступ до файлів, над якими ви працюєте, та багато іншого.

Для швидкого доступу до хмарного комп'ютера Microsoft представила оновлений додаток Windows 365. Він дозволяє перейти зі свого робочого столу прямо на хмарний комп'ютер, що забезпечує персональний інтерфейс, адаптований до ваших параметрів, профілю і стилю роботи.

Як інсталювати оновлення Windows 11

Перераховані вище функції Microsoft збирається впроваджувати в оновлення Windows 11 протягом березня. Достатньо періодично перевіряти оновлення системи в налаштуваннях.

Користувачі Windows 11 версії 22H2, які зацікавлені у використанні цих нових функцій зараз, можуть зробити це, відкривши параметри Windows Update (Параметри > Windows Update) і вибравши "Перевірити наявність оновлень".

Однак, як ми вказували, можна стати зареєстрованим учасником програми The Windows Insider Program та отримувати новинки раніше за інших.

[ + – ] Оновлені функції Windows 11

Раніше Фокус писав, що хакери використовують ChatGPT, щоб нажитися на довірливих людях: як не стати жертвою.