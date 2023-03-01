"Отрасль потеряна": эксперт раскрыл, сколько времени займет выпуск дронов в Украине

Константин Криволап считает, что 16 предприятий недостаточно, чтобы полностью закрыть потребность в БПЛА.

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Двадцать восьмого февраля Министерство обороны Украины сообщило, что заключило контракты с 16 отечественными производителями дронов. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап рассказал телеканалу Freedom, какие именно беспилотники сейчас нужны украинским военным.

По словам авиационного эксперта, 16 производств — этого мало для Украины, они позволят удовлетворить лишь "первые потребности". Военным нужны модели для нанесения ударов, ведения разведки, дальнего патрулирования, ретрансляции сигналов, радиоэлектронной борьбы и множества других задач.

"Куда ни сунь — везде можно использовать дроны. Это громадное поле, поэтому, думаю, наши специалисты, которые в этом деле понимают, отберут наилучшие варианты", — отметил Константин Криволап.

Он добавил, что сложность производства во многом зависит от типа аппаратов. К примеру, дроны-камикадзе являются достаточно простыми устройствами, для них самое важное — иметь хорошую систему наведения. В случае с БПЛА типа турецких Bayraktar запуск производства потребует больше времени, технологий, заводов, технологических цепочек.

"Я считаю, что за годы независимости Украины наша авиационная отрасль в целом была существенно потеряна. И одна из самых больших проблем, что мы долгое время были ориентированы на российский рынок. А Россия, начиная с 2000-х годов, начала нас активно вытеснять с рынка", — рассказал Криволап.

Ранее военный обозреватель Александр Коваленко раскрыл, сможет ли Украина наладить серийное производство ударных дронов. По его словам, еще в 2014 году отечественные разработчики предлагали много перспективных БПЛА, но выпускать их так и не начали.