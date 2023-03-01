"Галузь втрачено": експерт розповів, скільки часу займе випуск дронів в Україні

Костянтин Криволап вважає, що 16 підприємств недостатньо, щоб повністю закрити потребу в БПЛА.

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Двадцять восьмого лютого Міністерство оборони України повідомило, що уклало контракти з 16 вітчизняними виробниками дронів. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап розповів телеканалу Freedom, які саме безпілотники зараз потрібні українським військовим.

За словами авіаційного експерта, 16 виробництв — цього мало для України, вони дадуть змогу задовольнити лише "перші потреби". Військовим потрібні моделі для нанесення ударів, ведення розвідки, далекого патрулювання, ретрансляції сигналів, радіоелектронної боротьби та безлічі інших завдань.

"Куди не сунь — скрізь можна використовувати дрони. Це величезне поле, тому, думаю, наші фахівці, які в цій справі розуміються, відберуть найкращі варіанти", — зазначив Костянтин Криволап.

Він додав, що складність виробництва багато в чому залежить від типу апаратів. Наприклад, дрони-камікадзе є досить простими пристроями, для них найважливіше — мати хорошу систему наведення. У випадку з БПЛА типу турецьких Bayraktar запуск виробництва потребуватиме більше часу, технологій, заводів, технологічних ланцюжків.

"Я вважаю, що за роки незалежності України наша авіаційна галузь загалом була суттєво втрачена. І одна з найбільших проблем, що ми довгий час були орієнтовані на російський ринок. А Росія, починаючи з 2000-х років, почала нас активно витісняти з ринку", — розповів Криволап.

Раніше військовий оглядач Олександр Коваленко розкрив, чи зможе Україна налагодити серійне виробництво ударних дронів. За його словами, ще 2014 року вітчизняні розробники пропонували багато перспективних БПЛА, але випускати їх так і не почали.