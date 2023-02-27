Експерт розкрив, чи зможе Україна налагодити серійне виробництво ударних дронів

Починаючи з 2014 року, українські інженери запропонували багато хороших моделей БПЛА, але зараз все залежить від стану ВПК України.

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В Україні вже розробили перспективні військові дрони, але ніхто досі не зміг налагодити повноцінне серійне виробництво. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, в Україні ще в 2014 році почалися розробки ударних дронів, наприклад, призначених для вогневої підтримки під час евакуації поранених вдень. Проєктів було багато, деякі апарати мали велику вогневу міць та продемонстрували, як висловився Коваленко, "цікавий потенціал" під час випробувань.

"На жаль, серійно вони не були запущені. Наразі їхня присутність у зоні бойових дій не така велика, як того хотілося б", — прокоментував Олександр.

Він додав, що можливість запуску серійного виробництва бойових БПЛА в Україні залежить від стану військово-промислового комплексу після регулярних обстрілів з боку Росії. Дізнатися, наскільки сильно постраждали ці підприємства, українці зможуть лише після завершення війни, а поки що прогнози робити складно.

Напередодні стало відомо, що благодійна організація "Хвиля'91" запустила в Україні фабрику з виробництва бойових дронів. Там уже збирають "камікадзе" вартістю до $200 із деталей, отриманих від азіатських партнерів. Вони піднімають до 1,2 кг вибухівки та вже добре показали себе на фронті під час випробувань.

У січні засновник проєкту A.Drones та український військовослужбовець Юрій Касьянов заявив про будівництво власного заводу з виробництва ударних дронів. Приблизно через три місяці він планує випускати тисячі БПЛА, здатних автономно виявляти та атакувати цілі.