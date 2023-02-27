Эксперт раскрыл, сможет ли Украина наладить серийное производство ударных дронов

Начиная с 2014 года украинские инженеры предложили много хороших моделей БПЛА, но сейчас все зависит от состояния ВПК Украины.

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В Украине уже разработали перспективные военные дроны, но никто до сих пор не смог наладить полноценное серийное производство. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в Украине еще в 2014 году начались разработки ударных дронов, например, предназначенных для огневой поддержки при эвакуации раненых в дневное время суток. Проектов было много, некоторые аппараты имели большую огневую мощь и продемонстрировали, как выразился Коваленко, "интересный потенциал" во время испытаний.

"Увы, серийно, к сожалению, они не были запущены. И на сегодняшний день их присутствие в зоне боевых действий не так велико, как того хотелось бы", — прокомментировал Александр.

Он добавил, что возможность запуска серийного производства боевых БПЛА в Украине сильно зависит от состояния военно-промышленного комплекса после регулярных обстрелов со стороны России. Узнать, насколько сильно пострадали эти предприятия, украинцы смогут только после завершения войны, а пока прогнозы делать сложно.

Накануне стало известно, что благотворительная организация "Хвиля'91" запустила в Украине фабрику по производству боевых дронов. Там уже собирают "камикадзе" стоимостью до $200 из деталей, полученных от азиатских партнеров. Они поднимают до 1,2 кг взрывчатки и уже хорошо показали себя на фронте во время испытаний.

В январе основатель проекта A.Drones и украинский военнослужащий Юрий Касьянов заявил о строительстве собственного завода по производству ударных дронов. Примерно через три месяца он планирует выпускать тысячи БПЛА, способных автономно обнаруживать и атаковать цели.