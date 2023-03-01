Защитят от ракет, артиллерии и минометов: что смогут обновленные радары AN/TPQ-50 (фото)

Компания SRCTec оснастит радары датчиками, чтобы отслеживать гиперзвуковые ракеты.

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SRCTec в рамках программы модернизации мобильных радаров AN/TPQ-50 получила $99,2 млн для выполнения этой задачи, пишет Military Aerospace. Эти системы обнаруживают и отслеживают снаряды, выпущенные из разных мест, и отправляют сообщения раннего предупреждения, указывающие на то, что начался обстрел со стороны противника.

Семейство радаров компании SRCTec состоит из моделей AN/TPQ-49 и AN/TPQ-50. Первая является экспедиционной радарной системой, а вторая предназначена для защиты от обстрелов на территории страны. Радары способны засечь атаку ракет или минометов с помощью невращающейся антенны с электронным управлением. Устройство сканирует пространство на 360 градусов, покрывая площадь в 300 кв. км. Радар можно транспортировать на грузовой платформе High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) и активировать на ней же, либо можно его быстро развернуть на пересеченной местности всего за 20 минут.

[ + – ] TPQ-49 можно всего за 20 минут собрать и установить на штативе Фото: Соцести

Кроме того, системы обладают не только функцией предупреждения, но и определяют точное расположение точек запуска ракет, минометов, артиллерийских снарядов, что позволяет уничтожить противника ответным огнем артиллерии или ударом авиации.

Но главная особенность модернизации заключается в том, чтобы существующие радары оснастить датчиками, которые будут способны засекать гиперзвуковые снаряды. Все это вкладывается в общую концепцию будущих войн, которые, по мнению военных экспертов, будут как раз сопровождаться использованием гиперзвукового оружия и самолетов. Для армии США очень важно, чтобы у них были не только гиперзвуковые ракеты, но и системы от гипероружия противника.

Ранее Фокус рассказывал, что ИИ смоделировал "гиперзвуковой" воздушный бой: какими были результаты для противника.