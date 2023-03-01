Захистять від ракет, артилерії та мінометів: що зможуть оновлені радари AN/TPQ-50 (фото)

Компанія SRCTec оснастить радари датчиками, щоб відстежувати гіперзвукові ракети.

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SRCTec у межах програми модернізації мобільних радарів AN/TPQ-50 отримала $99,2 млн. для виконання цього завдання, пише Military Aerospace. Ці системи виявляють та відстежують снаряди, випущені з різних місць, і відправляють повідомлення раннього попередження, що вказують на те, що почався обстріл з боку супротивника.

Сімейство радарів компанії SRCTec складається з моделей AN/TPQ-49 та AN/TPQ-50. Перша є експедиційною радарною системою, а друга призначена захисту від обстрілів біля країни. Радари здатні засікти атаку ракет або мінометів за допомогою антени з електронним управлінням, що не обертається. Пристрій сканує простір на 360 градусів, покриваючи площу 300 кв. км. Радар можна транспортувати на вантажній платформі High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) і активувати на ній, або можна його швидко розгорнути на перетятій місцевості всього за 20 хвилин.

[ + – ] TPQ-49 можна всього за 20 хвилин зібрати та встановити на штативі Фото: Соцмережі

Крім того, системи мають не тільки функцію попередження, але й визначають точне розташування точок запуску ракет, мінометів, артилерійських снарядів, що дозволяє знищити супротивника вогнем у відповідь артилерії або ударом авіації.

Але головна особливість модернізації полягає в тому, щоб існуючі радари оснастити датчиками, які будуть здатні засікати гіперзвукові снаряди. Все це вкладається в загальну концепцію майбутніх воєн, які, на думку воєнних експертів, будуть супроводжуватися використанням гіперзвукової зброї та літаків. Для армії США дуже важливо, щоб вони мали не лише гіперзвукові ракети, а й системи від гіперзброї противника.

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