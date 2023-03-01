Чип за $10 тысяч сможет вывести ИИ на иной уровень: на что способен этот процессор

В компании NVIDIA утверждают, чтоб без чипа А100 полноценное развитие в условиях "всепоглощающего ИИ" попросту невозможно.

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NVIDIA представила самый мощный графический чип на рынке. Устройство обладает пропускной способностью 2 Тб/с, сообщает Interesting Engineering. Это означает, что чип А100 стоимостью $10 тыс. обеспечивает до 20 раз более высокую производительность, чем полупроводники предыдущих поколений. Кроме того, общую производительность процессора можно разделить на семь потоков для динамической адаптации потребностей пользователя.

Компания представила две версии памяти, — на 40 ГБ и 80 ГБ, — что позволит обрабатывать огромные массивы данных, в том числе графических. Все это, конечно, предназначено не для рядовых пользователей, а для крупных корпоративных заказчиков, которым важны быстрое развертывание, управление и масштабирование рабочих нагрузок ИИ в современном гибридном облаке.

Разработчики сейчас активно сотрудничают именно с поставщиками облачных услуг по модели AI-as-a-service, предоставляющей предприятиям доступ к платформе искусственного интеллекта NVIDIA. Представители компании отмечают, что современную ИТ-индустрию накрыл "шторм искусственного интеллекта". Такие компании, как Google и Microsoft, стремятся интегрировать возможности ИИ в свои поисковые системы. На очереди Meta Марка Цукерберга, да и Илон Маск объявил, что собирает команду для разработки собственной нейросети.

Кроме того, молниеносная эволюция нейросетей ведет к тому, что ИИ будет общаться с человеком с помощью голоса и видеообразов, а для этого требуются огромные вычислительные мощности и сильные графические процессоры. Самому ИИ для машинного обучения требуется быстрый и анализ огромного массива данных.

"ИИ находится в точке кипения, охватывая каждую отрасль современной цивилизации. От стартапов до крупных предприятий — мы наблюдаем огромный интерес к универсальности и возможностям генеративного ИИ", — подчеркнул Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA.

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