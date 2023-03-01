Чип за $10 тисяч зможе вивести ШІ на інший рівень: на що здатний цей процесор

У компанії NVIDIA стверджують, щоб без чипа А100 повноцінний розвиток в умовах всепоглинального ШІ просто не можливий.

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NVIDIA представила найпотужніший графічний чип на ринку. Пристрій має пропускну здатність 2 Тб/с, повідомляє Interesting Engineering. Це означає, що чип А100 вартістю $10 тис. забезпечує до 20 разів більшу продуктивність, ніж напівпровідники попередніх поколінь. Крім того, загальну продуктивність процесора можна поділити на сім потоків для динамічної адаптації потреб користувача.

Компанія представила дві версії пам'яті — на 40 ГБ і 80 ГБ, що дозволить обробляти величезні масиви даних, у тому числі графічних. Усе це, звичайно, призначено не для звичайних користувачів, а для великих корпоративних замовників, яким важливе швидке розгортання, управління та масштабування робочих навантажень ШІ в сучасній гібридній хмарі.

Розробники зараз активно співпрацюють саме з постачальниками хмарних послуг за моделлю AI-as-a-service, що надає підприємствам доступ до платформи штучного інтелекту NVIDIA. Представники компанії зазначають, що сучасну ІТ-індустрію накрив "шторм штучного інтелекту". Такі компанії, як Google і Microsoft, прагнуть інтегрувати можливості ШІ у свої пошукові системи. На черзі Meta Марка Цукерберга, та й Ілон Маск оголосив, що збирає команду для розробки власної нейромережі.

Крім того, блискавична еволюція нейромереж веде до того, що ШІ спілкуватиметься з людиною за допомогою голосу та відеообразів, а для цього потрібні величезні обчислювальні потужності й сильні графічні процесори. Самому ШІ для машинного навчання потрібен швидкий аналіз величезного масиву даних.

"ШІ перебуває в точці кипіння, охоплюючи кожну галузь сучасної цивілізації. Від стартапів до великих підприємств — ми спостерігаємо величезний інтерес до універсальності й можливостей генеративного ШІ", — підкреслив Дженсен Хуанг, засновник і генеральний директор NVIDIA.

Раніше Фокус писав, що чат-бот ChatGPT вбудували в ОС Windows 11: які ще фішки є в оновленні.