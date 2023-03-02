У РФ нет энергетического оружия, вызывающего тошноту и головную боль: отчет ЦРУ (видео)

Разведка США закончила многолетнее расследование причин "Гаванского синдрома" у дипломатов США и вынесла окончательное решение.

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Согласно окончательному докладу ЦРУ, который является многолетним результатом расследования причин "Гаванского синдрома", говорится, что заболевания дипломатов США "скорее всего" никак не связаны с энергетическим оружием, пишет The Washington Post.

В разведывательном ведомстве отмечают, что вряд ли Россия использует, а тем более владеет, энергетическим оружием, способным воздействовать на конкретных людей (компактные пистолеты или ружья). Хотя современный военпром разрабатывает и тестирует подобное оружие, способное выводить из строя дроны или другую технику, но в столь компактном варианте вряд ли хоть одна страна в мире владеет чем-то подобным.

Что такое "Гаванский синдром"

Скандал вокруг этой темы и причастности к нему России разгорелся еще в 2016 году, когда более 200 дипломатов США на Кубе, в Китае, Казахстане, России и в США испытывали мигрень, усталость, головокружение, провалы в памяти и страдали разного рода когнитивными нарушениями. Некоторые из пострадавших сказали, что они чувствовали себя так, будто на них обрушилась взрывная или энергетическая волна. В результате, многие дипломаты были вынуждены постоянно обращаться за медпомощью, а некоторые — выходить на пенсию раньше срока.

Спецслужбы США тут же начали расследование, проанализировав все возможности: начиная от акустического воздействия заканчивая электромагнитным. В некоторых кругах, в том числе и правительственных, тут же всплыла версия, что к атакам на персонал причастна Россия и ее тайные разработки энергетического оружия, которое тестируют на американских дипломатах. Тем более, что медики не исключали воздействия на пациентов "направленной, импульсной радиочастотной энергии".

Энергетическое оружие России: итоги расследования

Проанализировав массив данных и проведя тысячи исследований за более чем 6 лет с момента инцидента, сотрудники ЦРУ пришли к выводу, что "скорее всего" Россия, или какая-либо другая страна, не имеет отношения к проблемам со здоровьем американских дипломатов.

Хотя Дэвид Релман, который возглавлял расследование Национальных академии и си был сопредседателем в экспертной группе, до сих пор утверждает, что гипотеза о существовании энергетического оружия все еще "жизнеспособна". Но в ЦРУ уверены, что проблемы со здоровьем дипломатов были вызваны ранее существовавшим медицинским состоянием или экологическими факторам.

С другой стороны, пострадавшие утверждают, что спецслужбы недостаточно исследовали потенциал использования энергетического оружия и, возможно, именно от экспериментальных разработок России они и пострадали.

Как работает энергетическое оружие

Подобные военные системы, использующие лазеры или направленную энергию, действительно существуют. Правда, в большинстве случаев они представляют собой довольно крупные устройства и предназначены для вывода из строя техники врага — барражирующих боеприпасов, самонаводящихся ракет, боевых дронов, истребителей и пр. Хотя на протяжении многих лет обсуждалась концепция подобного оружия для воздействия на людей, например, на пехотинцев.

[ + – ] С помощью лазерного оружия готовятся отражать атаки армий дронов Фото: Lockheed Martin

Инфразвуковое оружие использует в качестве поражающего средства достаточно сильный инфразвук (звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом, — ред.). В зависимости от силы воздействия, у человека может возникать страх, ужас, паника или психоз. Есть данные, что подобные устройства использует Росгвардия – в ее щиты встроены подобные датчики под названием "Шепот", пишут авторы статьи.

Звуковая пушка дальнего действия, разработанная LRAD Corporation, "орет" куда громче самых мощных динамиков и способна попросту оглушать противника. Подобная система под названием "Сирин" есть и в России, говорится в материале.

[ + – ] LRAD - система разгона толпы с помощью звука Фото: Соцсети

Система активного отбрасывания (Active Denial System, ADS) – особая установка, которая излучает электромагнитные волны с частотой 95 ГГц. У людей, попавших под воздействие системы, возникает ощущение шока от теплового воздействия на кожу. Но все же эту системы с трудом можно назвать "компактной и незаметной".

[ + – ] Система ADS для воздействия на толпу электромагнитными волнами Фото: Соцсети

Ранее Фокус писал, что Китай будет сбивать лазерами дорогие дроны США. Каждый выстрел по цене гамбургера.