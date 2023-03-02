РФ не має енергетичної зброї, що викликає нудоту і головний біль: звіт ЦРУ (відео)

Розвідка США закінчила багаторічне розслідування причин "Гаванського синдрому" у дипломатів США та винесла остаточне рішення.

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Згідно з остаточною доповіддю ЦРУ, яка є багаторічним результатом розслідування причин "Гаванського синдрому", йдеться, що захворювання дипломатів США "радше за все" ніяк не пов'язані з енергетичною зброєю, пише The Washington Post.

У розвідувальному відомстві зазначають, що навряд чи Росія використовує, а тим більше володіє, енергетичною зброєю, здатною впливати на конкретних людей (компактні пістолети чи рушниці). Хоча сучасний воєнний розробляє та тестує подібну зброю, здатну виводити з ладу дрони чи іншу техніку, але в такому компактному варіанті навряд чи хоч одна країна у світі володіє чимось подібним.

Що таке "Гаванський синдром"

Скандал навколо цієї теми та причетності до нього Росії розгорівся ще в 2016 році, коли понад 200 дипломатів США на Кубі, Китаї, Казахстані, Росії та США відчували мігрень, втому, запаморочення, провали в пам'яті і страждали різного роду когнітивними порушеннями. Деякі з постраждалих сказали, що вони почувалися так, ніби на них накотилася вибухова чи енергетична хвиля. У результаті багато дипломатів змушені були постійно звертатися за медичною допомогою, а деякі — виходити на пенсію раніше терміну.

Спецслужби США одразу розпочали розслідування, проаналізувавши всі можливості: починаючи від акустичного впливу закінчуючи електромагнітним. У окремих колах, зокрема й урядових, щойно спливла версія, що до атак на персонал причетна Росія та її таємні розробки енергетичної зброї, яку тестують на американських дипломатах. Тим паче, що медики не виключали впливу на пацієнтів "спрямованої, імпульсної радіочастотної енергії".

Енергетична зброя Росії: підсумки розслідування

Проаналізувавши масу даних і провівши тисячі досліджень за більш як 6 років з моменту інциденту, співробітники ЦРУ дійшли висновку, що "радше за все" Росія, або якась інша країна, не має стосунків до проблем зі здоров'ям американських дипломатів.

Хоча Девід Релман, який очолював розслідування Національної академії і був співголовою в експертній групі, досі стверджує, що гіпотеза про існування енергетичної зброї все ще "життєздатна". Але в ЦРУ впевнені, що проблеми зі здоров'ям дипломатів були викликані медичним станом, що раніше існував, або екологічними факторами.

З іншого боку, постраждалі стверджують, що спецслужби недостатньо досліджували потенціал використання енергетичної зброї і, можливо, саме від експериментальних розробок Росії вони постраждали.

Як працює енергетична зброя

Подібні воєнні системи, які використовують лазери чи спрямовану енергію, справді існують. Щоправда, в більшості випадків вони є досить великими пристроями і призначені для виведення з ладу техніки ворога — боєприпасів, що барражують, ракет, бойових дронів, винищувачів тощо. Хоча протягом багатьох років обговорювалася концепція подібної зброї для впливу на людей, наприклад піхотинців.

[ + – ] За допомогою лазерної зброї готуються відбивати атаки армій дронів Фото: Lockheed Martin

Інфразвукова зброя використовує в якості засобущо вражає досить сильний інфразвук (звукові хвилі, що мають частоту нижче людського вуха, що сприймається). Залежно від сили впливу у людини може виникати страх, жах, паніка або психоз. Є дані, що подібні пристрої використовує Росгвардія – у її щити вбудовані подібні датчики під назвою "Шепіт", пишуть автори статті.

Звукова гармата дальньої дії, розроблена LRAD Corporation, "кричить" куди голосніше найпотужніших динаміків і здатна просто оглушувати супротивника. Подібна система під назвою "Сирін" є і в Росії, йдеться у матеріалі.

[ + – ] LRAD – система розгону натовпу за допомогою звуку Фото: Соцмережi

Система активного відкидання (Active Denial System, ADS) – особлива установка, яка випромінює електромагнітні хвилі із частотою 95 ГГц. Люди, які потрапили під вплив системи, у них виникає відчуття шоку від теплового впливу на шкіру. Але все ж таки цю систему важко назвати "компактною і непомітною".

[ + – ] Система ADS для дії на натовп електромагнітними хвилями Фото: Соцмережi

Раніше Фокус писав, що Китай збиватиме лазерами дорогі дрони США. Кожен постріл за ціну гамбургера.