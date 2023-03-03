Целый "энергетический остров" появится в Северном море: для чего он нужен (видео)

Искусственный остров оснастят всей необходимой инфраструктурой для самообеспечения электричеством, а еще он будет добывать ветряную энергию.

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Бельгийская компания Elia собирается к 2030 году закончить проект по постройке полностью искусственного острова в 28 милях от побережья оффшорной зоны Принцесса Элизабет, пишет Interesting Engineering.

Искусственный остров будет функционировать как энергетический центр, к которому подключены морские ветряные электростанции. Кроме этого, от острова протянут кабели, которые свяжут его с материком, и через них будет поступать ветряная электрика в соседские страны. Планируется, что ветряные мощности ветрогенераторов будут вырабатывать 3,5 ГВт электроэнергии.

[ + – ] Искусственный остров будет функционировать как энергетический центр Фото: Соцсети

Для создания острова бельгийская компания хочет построить серию бетонных конструкций на морском дне, а затем заполнить область песком. На этом фундаменте будет построена инфраструктура для передачи энергии, а высокие стены защитят сооружения от сильных волн, ветра, дождя и приливов.

[ + – ] остров станет своеобразным энергетическим хабом для поставок энергии в другие страны Фото: Соцсети

Остров оснастят всем необходимым для проживания персонала, например, комфортными жилыми блоками и вертолетной площадкой на случай экстренных ситуаций. Строительство планируется начать в следующем году и, как ожидается, остров будет построен и введен в эксплуатацию уже к 2030 году.

[ + – ] Планируется, что ветряные мощности ветрогенераторов будут вырабатывать 3,5 ГВт электроэнергии.

Интерес к такому рода проектам со стороны стран ЕС вызван необходимостью в энергетическом суверенитете, особенно после нападения России на Украину, которая стала использовать поставки углеводородов в качестве рычага давления на ЕС, как союзников Украины. Кроме этого, Евросоюз стремится достичь нулевого статуса выбросов углерода, а возобновляемые источники энергии станут важной частью такого плана.

[ + – ] Проект постройки искусственного энергетического острова

Ранее Фокус писал, что по сообщению властей Нидерландов Россия планирует ударить по ветряным генераторам в Северном море, устроив там провокацию.