Цілий "енергетичний острів" з'явиться у Північному морі: для чого він потрібен (відео)

Штучний острів оснастять всією необхідною інфраструктурою для самозабезпечення електрикою, а ще він добуватиме вітряну енергію.

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Бельгійська компанія Elia збирається до 2030 року закінчити проект будівництва повністю штучного острова в 28 милях від узбережжя офшорної зони Принцеса Елізабет, пише Interesting Engineering.

Штучний острів функціонуватиме як енергетичний центр, до якого підключено морські вітряні електростанції. Крім цього, від острова протягнуть кабелі, які зв'яжуть його з материком, і через них надходитиме вітряна електрика в сусідні країни. Планується, що вітряні потужності вітрогенераторів вироблятимуть 3,5 ГВт електроенергії.

[ + – ] Штучний острів функціонуватиме як енергетичний центр Фото: Соцмережi

Для створення острова бельгійська компанія хоче збудувати серію бетонних конструкцій на морському дні, а потім заповнити область піском. На цьому фундаменті буде збудовано інфраструктуру для передачі енергії, а високі стіни захистять споруди від сильних хвиль, вітру, дощу та припливів.

[ + – ] Острів стане своєрідним енергетичним хабом для постачання енергії до інших країн. Фото: Соцмережi

Острів оснастять усім необхідним для проживання персоналу, наприклад, комфортними житловими блоками та вертолітним майданчиком на випадок екстрених ситуацій. Будівництво планується розпочати наступного року і, як очікується, острів буде збудовано та введено в експлуатацію вже до 2030 року.

[ + – ] Планується, що вітряні потужності вітрогенераторів вироблятимуть 3,5 ГВт електроенергії.

Інтерес до таких проєктів з боку країн ЄС викликаний необхідністю в енергетичному суверенітеті, особливо після нападу Росії на Україну, яка стала використовувати постачання вуглеводнів як важіль тиску на ЄС, як союзників України. Крім цього, Євросоюз прагне досягти нульового статусу викидів вуглецю, а відновлювані джерела енергії стануть важливою частиною такого плану.

[ + – ] Проект будівництва штучного енергетичного острова

Раніше Фокус писав, що, за повідомленням влади Нідерландів, Росія планує вдарити по вітряних генераторах у Північному морі, влаштувавши там провокацію.