Новейшая система связи с ИИ спасет солдат на поле боя: как работает (видео)

"Умная" технология повышает точность речи, передаваемой по рации, и адаптирует громкость под шум окружающей среды.

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Армия неназванной страны Европы, не входящей в НАТО, заказала у шведской компании INVISIO инновационную систему связи V-Series Gen II на базе искусственного интеллекта. Об этом пишет портал Army Technology.

INVISIO V-Series Gen II представляет собой небольшой прибор с кнопками, работающий в сочетании с наушниками-вкладышами INVISIO X5. Как уверяет разработчик, система должна обеспечивать качественную связь и защищать органы слуха даже в самых экстремальных условиях.

С помощью искусственного интеллекта оборудование обрабатывает цифровые сигналы и повышает точность речи во время радиопереговоров, а также автоматически адаптирует громкость под потребности солдата. Звук регулируется в соответствии с окружающим шумом в пределах 42 дБ. Кроме того, устройство дает военным голосовые подсказки. Таким образом они всегда будут слышать, что передают по рации, и не пропустят важную информацию или приказы, от которых на войне зависит жизнь.

[ + – ] Брошюра, посвященная системе INVISIO V-Series Gen II

Как упоминалось выше, INVISIO не раскрыла, какая именно страна заключила с ней контракт на поставки INVISIO V-Series Gen II, однако указала сумму сделки: 40 млн шведских крон или $3,83 млн. Отмечается, что военные выбрали систему по итогам конкурса и испытаний в различных условиях. Поставки планируют начать уже в 2023 году.

"Мы гордимся тем, что еще одна европейская оборонная организация выбрала INVISIO. Этот и другие недавно подписанные контракты отчетливо указывают на высокую активность рынка", — прокомментировал генеральный директор INVISIO Ларс Хойгард Хансен.

Ранее писали, что украинская компанда разработчиков создала "умную" систему "Гризельда" для ВСУ. Она автоматически собирает информацию из разных источников, проверяет ее и подает военным в виде разведданных.

Недавно немецкие ученые представили новую систему мобильной сети SUCOM для управления дронами на большом расстоянии. По словам разработчиков, она гораздо надежнее LTE и увеличивает дальность связи уже существующих БПЛА до 40 км.