Нова система зв'язку з ШІ врятує солдатів на полі бою: як працює (відео)

"Розумна" технологія підвищує точність вимови, що передається по рації, і адаптує гучність під шум навколишнього середовища.

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Армія неназваної країни Європи, яка не входить до НАТО, замовила шведську компанію INVISIO інноваційну систему зв'язку V-Series Gen II на базі штучного інтелекту. Про це пише портал Army Technology.

INVISIO V-Series Gen II є невеликим приладом з кнопками, що працює в поєднанні з навушниками-вкладишами INVISIO X5. Як запевняє розробник, система має забезпечувати якісний зв'язок та захищати органи слуху навіть у найекстремальніших умовах.

За допомогою штучного інтелекту обладнання обробляє цифрові сигнали та підвищує точність вимови під час радіопереговорів, а також автоматично адаптує гучність під потреби солдата. Звук регулюється відповідно до навколишнього шуму в межах 42 дБ. Крім того, пристрій дає військовим голосові підказки. Таким чином вони завжди чутимуть, що передають по рації, і не пропустять важливу інформацію чи накази, від яких залежить життя.

[ + – ] Брошура, присвячена системі INVISIO V-Series Gen II

Як згадувалося вище, INVISIO не розкрила, яка саме країна уклала з нею контракт на постачання INVISIO V-Series Gen II, проте вказала суму угоди: 40 млн шведських крон або $3,83 млн. Зазначається, що військові обрали систему за підсумками конкурсу та випробувань у різних умовах. Постачання планують розпочати вже у 2023 році.

"Ми пишаємося тим, що ще одна європейська оборонна організація обрала INVISIO. Цей та інші нещодавно підписані контракти чітко вказують на високу активність ринку", — прокоментував генеральний директор INVISIO Ларс Хойгард Гансен.

Раніше писали, що українська компанія розробників створила "розумну" систему "Гризельда" для ЗСУ. Вона автоматично збирає інформацію з різних джерел, перевіряє її та подає військовим у вигляді розвідданих.

Нещодавно німецькі вчені представили нову систему мобільної мережі SUCOM для керування дронами на великій відстані. За словами розробників, вона набагато надійніша за LTE і збільшує дальність зв'язку вже існуючих БПЛА до 40 км.