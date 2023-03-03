Дрон Teal 2 научат распознавать солдат на поле боя: кто "свой", кто "чужой" (видео)

Беспилотник получит улучшенное компьютерное зрение, работающее на основе алгоритмов машинного обучения.

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Компания Red Cat из Пуэрто-Рико и австралийская Athena AI, которые совместно разработали дрон Teal 2, оснастят летательный аппарат системой машинного обучения, сообщает Defense Post. Искусственный интеллект входит в состав запатентованной архитектуры компьютерного зрения, ночного видения и тепловизора.

Технология от Athena AI позволит дрону быстро отслеживать вооруженных людей и отличать их от безоружных, что должно развеять опасения критиков, которые приписывают в качестве рисков использования боевых дронов возможные жертвы среди мирного населения.

[ + – ] Teal 2 и его ИИ умеют отличать гражданские цели от военных Фото: Athena AI

Кроме того, ИИ сможет различать солдат противника даже ночью, а так же будет оснащен функцией распознавания маркеров системы "свой-чужой" и опознавать Cyalume halos (светящиеся колечки, которые используют дружественные отряды для распознавания "своих").

[ + – ] Athena AI позволяет быстро отслеживать дрону вооруженных людей и отличать их от безоружных Фото: Athena AI

И "на десерт" — Teal 2 даже сможет распознавать позы людей: спокойные или в боевой стойке для стрельбы.

[ + – ] Teal 2 даже сможет распознавать позы людей: спокойные или в боевой стойке для стрельбы Фото: Athena AI

Athena AI заявляет, что с помощью ее технологии Teal 2 может обновлять алгоритм полевых целей в течение как минимум 72 часов, чтобы обеспечить быстрое реагирование на угрозы.

[ + – ] Система ИИ дрона справляется с распознаванием "свой-чужой" Фото: Athena AI

"В военных операциях важна каждая секунда, а способность Athena отслеживать объекты ночью означает, что наш беспилотник может доставлять важную информацию бойцам и командирам, обеспечивая быструю поддержку принятия решений", — говорит генеральный директор Red Cat Джефф Томпсон.

[ + – ] Фантастические возможности дрона Teal 2 с системой ИИ Athena AI

Teal 2 и его система ИИ — очень популярны и уже закупаются пограничной службой США. Ожидаются большие поставки дрона и для Министерства обороны США. Кроме того, дроны Teal 2 входят в поставку очередного пакета военной помощи для ВСУ, чтобы помочь нашим вооруженным силам отбросить российских оккупантов.

[ + – ] Дрон Teal 2 в действии

Ранее Фокус писал, что ВСУ получат целую армию дронов нового поколения: что о них известно.