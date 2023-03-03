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Диджитал

Дрон Teal 2 научат распознавать солдат на поле боя: кто "свой", кто "чужой" (видео)

Athena AI, Red Cat, Teal 2, ИИ, дрон, бепилотник, тепловизор, ночное видение
Фото: Athena AI | Ночное видение, тепловизор и уникальная система ИИ - все это есть в дроне Teal 2

Беспилотник получит улучшенное компьютерное зрение, работающее на основе алгоритмов машинного обучения.

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Компания Red Cat из Пуэрто-Рико и австралийская Athena AI, которые совместно разработали дрон Teal 2, оснастят летательный аппарат системой машинного обучения, сообщает Defense Post. Искусственный интеллект входит в состав запатентованной архитектуры компьютерного зрения, ночного видения и тепловизора.

Технология от Athena AI позволит дрону быстро отслеживать вооруженных людей и отличать их от безоружных, что должно развеять опасения критиков, которые приписывают в качестве рисков использования боевых дронов возможные жертвы среди мирного населения.

Athena AI, Red Cat, Teal 2, ИИ, дрон, бепилотник, тепловизор, ночное видение Fullscreen
Teal 2 и его ИИ умеют отличать гражданские цели от военных
Фото: Athena AI

Кроме того, ИИ сможет различать солдат противника даже ночью, а так же будет оснащен функцией распознавания маркеров системы "свой-чужой" и опознавать Cyalume halos (светящиеся колечки, которые используют дружественные отряды для распознавания "своих").

Athena AI, Red Cat, Teal 2, ИИ, дрон, бепилотник, тепловизор, ночное видение Fullscreen
Athena AI позволяет быстро отслеживать дрону вооруженных людей и отличать их от безоружных
Фото: Athena AI

И "на десерт" — Teal 2 даже сможет распознавать позы людей: спокойные или в боевой стойке для стрельбы.

Athena AI, Red Cat, Teal 2, ИИ, дрон, бепилотник, тепловизор, ночное видение Fullscreen
Teal 2 даже сможет распознавать позы людей: спокойные или в боевой стойке для стрельбы
Фото: Athena AI

Athena AI заявляет, что с помощью ее технологии Teal 2 может обновлять алгоритм полевых целей в течение как минимум 72 часов, чтобы обеспечить быстрое реагирование на угрозы.

Athena AI, Red Cat, Teal 2, ИИ, дрон, бепилотник, тепловизор, ночное видение Fullscreen
Система ИИ дрона справляется с распознаванием "свой-чужой"
Фото: Athena AI

"В военных операциях важна каждая секунда, а способность Athena отслеживать объекты ночью означает, что наш беспилотник может доставлять важную информацию бойцам и командирам, обеспечивая быструю поддержку принятия решений", — говорит генеральный директор Red Cat Джефф Томпсон.

Фантастические возможности дрона Teal 2 с системой ИИ Athena AI

Teal 2 и его система ИИ — очень популярны и уже закупаются пограничной службой США. Ожидаются большие поставки дрона и для Министерства обороны США. Кроме того, дроны Teal 2 входят в поставку очередного пакета военной помощи для ВСУ, чтобы помочь нашим вооруженным силам отбросить российских оккупантов.

Дрон Teal 2 в действии

Ранее Фокус писал, что ВСУ получат целую армию дронов нового поколения: что о них известно.