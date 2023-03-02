ВСУ получат целую армию дронов нового поколения: что о них известно (видео)

Обширный парк беспилотников армии Украины значительно обновится и расширится благодаря помощи США.

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Судя по содержанию последнего пакета помощи, которую предоставило правительство США, вооруженные силы Украины пополнятся рядом новинок, которые помогут еще более успешно бороться с российскими оккупантами, пишет Forbes. Украина получит уникальные и модернизированные дроны, поскольку именно эта техника, по мнению военных, играет одну из ключевых ролей на современном поле боя.

Разведывательный дрон Jump 20

Это беспилотник с возможностью вертикального взлета и посадки (VTOL), способный выполнять разведывательные миссии на протяжении 14 ч. Эксперты говорят, что он составит достойную конкуренцию российскому боевому дрону "Орлан-10".

[ + – ] Дрон Jump 20 составит конкуренцию российскому "Орлан-10" Фото: Avinc

БПЛА Jump 20 имеет дальность полета в 100 км и выполняет разведку дислокации противника для дальнейшего удара по нему из систем HIMARS или другого вида артиллерии, причем в глубине за линией фронта.

[ + – ] Возможности Jump 20 в разведывательных миссиях

Дрон-камикадзе Altius 600

Это 12-килограммовый барражирующий боеприпас, который наносит удар с помощью трех килограммов взрывчатки по целям врага. Дрон производства Anduril Area-I уже широко протестированный армией США и его характерная особенность в том, что беспилотник можно запускать с мобильных носителей типа "Хамви" ("Хамви" — от англ. High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle — HMMWV, — ред.) быстро меняя место дислокации. Кроме того, Altius 600 имеет возможность запуска даже с других более крупных дронов.

[ + – ] Altius 600 - мобильный дрон-камикадзе, который можно запустить с джипа, самолета или более крупных дронов Фото: Соцсети

Дрон Switchblade 600

Более усовершенствованная версия хорошо знакомого Switchblade 300, которая отлично показала себя в ходе уничтожения боевой техники российской армии. Обновленная версия Switchblade 600 имеет дальность полета в 40 км и идеально подходит для ударам по артиллерии, командным пунктам и средствам противовоздушной обороны.

[ + – ] Switchblade 600 - обновленная версия популярного дрона-камикадзе Switchblade 300 Фото: Соцсети

Компания-производитель AeroVironment отмечает, что для нее большая честь предоставить свои дроны Украине для борьбы с российской агрессией. В AeroVironment подчеркивают, что готовы поставить ВСУ "тысячи" Switchblades 600.

[ + – ] Switchblades 600 в деле

"Секретный" БПЛА Cyberlux K8

Пожалуй, это самый "засекреченный" беспилотник на сегодня, который поступит в распоряжение ВСУ. О нем почти ничего не известно, поскольку этот дрон нигде не появляется на сайте компании Cyberlux.

[ + – ] Cyberlux K8 способен предоставить самую детализированную картинку расположения врага Фото: Соцсети

Точнее, сам дрон известен тем, что его используют для киносъемок в случаях, когда важна картинка быстродвижущихся объектов и высокое качество видео, но то, как эту модель модифицировали для фронта, остается в тайне. Скорее всего, дрон будет выполнять разведывательные миссии и его задача заключается в высококачественной визуализации расположения войск армии РФ.

Трикоптер AtlasPRO

Эта модель широко используется спецназом многих стран мира, в том числе и в Украине. AtlasPRO менее уязвим для радиопомех, чем обычные квадрокоптеры, что становится все более важным, поскольку Россия увеличивает количество РЭБ на линии фронта.

[ + – ] AtlasPRO - прекрасно противостоит попыткам врага заглушить радиочастоты Фото: Соцсети

Разработчики модели из компании Atlas Aerospace модифицировали дрон, установив более совершенное ПО, которое поможет бороться с РЭБ врага. Беспилотник будет сканировать эфирные волны и определять, какие из них глушатся, чтобы переключаться на свободные частоты.

"Система скачкообразной перестройки частоты – отличное решение для борьбы с РЭБ", — говорят в компании.

На данный момент Atlas Aerospace каждый месяц поставляет приблизительно 200 своих дронов ВСУ, но планирует увеличить их число до 800 ежемесячно.

Ночной охотник — дрон Teal 2

Компания Red Cat уже не первый месяц поставляет для ВСУ свои разведывательные беспилотники класса Golden Eagle, но их численность вскоре увеличится благодаря модели Teal 2, которая имеет более длительное время полета и дальность в 5 км. Что еще более важно, Teal 2 оснащен превосходной камерой ночного видения, датчиком Teledyne Flir Hadron 640R, дающим самое высокое разрешение для дрона такого размера.

[ + – ] Teal 2 - лучший ночной дрон для разведки дислоцирования противника Фото: Скриншот

В Red Cat утверждают, что Teal 2 способен разглядеть ночью даже самые мелкие детали на поле боя и способен нести дежурство и днем и ночью, причем без участия оператора.

[ + – ] Teal 2 способен разглядеть ночью даже самые мелкие детали на поле боя

Военные эксперты США отмечают, что за год с начала российского вторжения в Украину профессионализм украинских операторов дронов значительно вырос. Теперь ВСУ могут использовать всю мощь и инновации, которые доступны в передовых американских беспилотниках.

Ранее Фокус писал, что Германия передала Украине "умные" системы разведки SurveilSPIR.