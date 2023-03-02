Враг не проскочит: Германия передала Украине "умные" системы разведки SurveilSPIR (видео)

Мобильный комплекс оснащен тремя тепловизорами для разного освещения и может работать в самых экстремальных условиях, обеспечивая точность до долей градуса.

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Компания Northrop Grumman поставит Корпусу морской пехоты США новейшую портативную систему наведения. Подробнее об этом изобретении сообщил сайт Inceptive Mind.

Портативная система наведения нового поколения (Next Generation Handheld Targeting System или сокращенно NGHTS) — это устройство на основе лазера, которое позволит военным определять и отмечать цели на большом расстоянии. Главным преимуществом комплекса считается его компактность — прибор весит 4,5 кг и на 60% легче предыдущих моделей.

[ + – ] Система лазерного целеуказания NGHTS от Northrop Grumman Фото: Northrop Grumman

При этом он объединяет в одном корпусе сразу четыре передовых системы для визуализации, наведения, измерения дальности, определения местоположения и работы в сети. Он также включает три тепловизора: цветной дневной, для работы при слабом освещении и для полной темноты. Northrop Grumman обещает прекрасную видимость даже в самых неблагоприятных условиях, таких как сумерки, туман, экстремальная температура, вибрации, перепады высоты — оптимизированный графический интерфейс пользователя (GUI) показывает резкое и четкое изображение.

За точность NGHTS отвечает современный приемник GPS и астрономический компас, определяющий положение цели с точностью до долей градуса. Отмечается, что прибор работа и в том случае, когда спутниковая система GPS недоступна.

[ + – ] Морской пехотинец США использует систему NGHTS от Northrop Grumman

Как объясняет разработчик, NGHTS быстро обнаруживает цели, осуществляет наведение по лазерному терминалу и "визуализирует" лазерное пятно, используя свой дальномер и целеуказатель. С его помощью наземные силы могут отмечать объекты и передавать их точное местоположение с помощью лазера, тогда как раньше единственным вариантом был запрос координат цели по полевой радиостанции. Кроме того, Northrop Grumman создала различные детали для NGHTS, которые можно печатать на 3D-принтере в полевых условиях, чтобы не отправлять поврежденное устройство куда-то еще для ремонта.

В феврале появилась информация, что ВСУ следят за россиянами из космоса с помощью новейших комплексов разведки Skykit, полученных от американской компании Palantir. В них входит большой контейнер с аккумуляторами и встроенными мониторами, камера Trailcam Nano, дрон Quadcopter и особое ПО.

В декабре ВСУ официально приняли на вооружение БПЛА D-80 Discovery и E-300 Enterprise от украинской компании AeroDrone. Они предназначены для ведения разведки с воздуха и указания целей.