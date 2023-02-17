ВСУ следят за россиянами из космоса с помощью новейших комплексов разведки Skykit, — СМИ

Контейнер со встроенными мониторами и батареями получает данные от дронов и спутников, обработанные с помощью искусственного интеллекта.

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Вооруженные силы Украины получили от западных партнеров автономные разведывательные центры Skykit от американской компании Palantir. Такую информацию опубликовало французское издание L’Express, ссылаясь на свои источники.

На форуме в Давосе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что технологии Palantir позволяет ВСУ "следить за развитием войны в режиме реального времени". Глава компании Алекса Карп подтвердил, что Palantir "отвечает" за большую часть целеуказания на войне в Украине.

[ + – ] Мобильный центр разведки Skykit на выставке CES 2023

Как отмечает L’Express, украинские военные используют на полях сражений десятки, если не сотни мобильных центров разведки Skykit, хотя эта информация является секретной. Комплекс представляет собой большой "чемодан" с аккумуляторами, двумя встроенными мониторами, ноутбуком, дрон Quadcopter, антенну, камеру Trailcam Nano и особое ПО. Так программа Meta-Constellation позволяет подключиться к одному из 40 спутников, пролетающих над Украиной, а также данные, собранные и обработанные искусственным интеллектом, чтобы следить за российскими войсками. По договоренности с правительствами, Skykit также предоставляет доступ к государственным военным спутникам, например, аппаратам Пентагона.

По словам источников, чтобы противостоять численно превосходящим войскам России, Украина активно пользуется большим количеством цифровых инструментов, собственных и зарубежных. Украинское правительство осознало важность технологий с первых месяцев войны и начало договариваться о поставках современной системы разведки. В то время несколько человек посоветовали вице-премьеру Михаилу Федорову воспользоваться продукцией Palantir. В июне Алекс Карп посетил Киев и вскоре открыл здесь офис компании.

Стоит отметить, что Palantir официально представила Skykit только в январе 2023 года на выставке Consumer Electronics Show (CES). Судя по статье L’Express, украинские военные получили эти центры разведки гораздо раньше.

Ранее писали об украинской системе разведки в реальном времени под названием Delta. Она показывает командирам расположение российских сил на цифровой карте и позволяет эффективно управлять подразделениями ВСУ.

В апреле стало известно, что США следят за войной в Украине с новейших спутников. Они также помогают фиксировать пуски российских ракет и военные преступления.