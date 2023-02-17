ВСУ следят за россиянами из космоса с помощью новейших комплексов разведки Skykit, — СМИ
Контейнер со встроенными мониторами и батареями получает данные от дронов и спутников, обработанные с помощью искусственного интеллекта.
Вооруженные силы Украины получили от западных партнеров автономные разведывательные центры Skykit от американской компании Palantir. Такую информацию опубликовало французское издание L’Express, ссылаясь на свои источники.
На форуме в Давосе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что технологии Palantir позволяет ВСУ "следить за развитием войны в режиме реального времени". Глава компании Алекса Карп подтвердил, что Palantir "отвечает" за большую часть целеуказания на войне в Украине.
Как отмечает L’Express, украинские военные используют на полях сражений десятки, если не сотни мобильных центров разведки Skykit, хотя эта информация является секретной. Комплекс представляет собой большой "чемодан" с аккумуляторами, двумя встроенными мониторами, ноутбуком, дрон Quadcopter, антенну, камеру Trailcam Nano и особое ПО. Так программа Meta-Constellation позволяет подключиться к одному из 40 спутников, пролетающих над Украиной, а также данные, собранные и обработанные искусственным интеллектом, чтобы следить за российскими войсками. По договоренности с правительствами, Skykit также предоставляет доступ к государственным военным спутникам, например, аппаратам Пентагона.
По словам источников, чтобы противостоять численно превосходящим войскам России, Украина активно пользуется большим количеством цифровых инструментов, собственных и зарубежных. Украинское правительство осознало важность технологий с первых месяцев войны и начало договариваться о поставках современной системы разведки. В то время несколько человек посоветовали вице-премьеру Михаилу Федорову воспользоваться продукцией Palantir. В июне Алекс Карп посетил Киев и вскоре открыл здесь офис компании.
Стоит отметить, что Palantir официально представила Skykit только в январе 2023 года на выставке Consumer Electronics Show (CES). Судя по статье L’Express, украинские военные получили эти центры разведки гораздо раньше.
Ранее писали об украинской системе разведки в реальном времени под названием Delta. Она показывает командирам расположение российских сил на цифровой карте и позволяет эффективно управлять подразделениями ВСУ.
В апреле стало известно, что США следят за войной в Украине с новейших спутников. Они также помогают фиксировать пуски российских ракет и военные преступления.