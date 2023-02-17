ЗСУ стежать за росіянами з космосу за допомогою новітніх комплексів розвідки Skykit, - ЗМІ

Контейнер із вбудованими моніторами та батареями отримує дані від дронів та супутників, оброблені за допомогою штучного інтелекту.

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Збройні сили України отримали від західних партнерів автономні розвідувальні центри Skykit від компанії Palantir. Таку інформацію опублікувало французьке видання L'Express, посилаючись на свої джерела.

На форумі у Давосі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що технології Palantir дозволяють ЗСУ "стежити за розвитком війни в режимі реального часу". Голова компанії Алекса Карп підтвердив, що Palantir "відповідає" за більшу частину цільової вказівки на війні в Україні.

[ + – ] Мобільний центр розвідки Skykit на виставці CES 2023

Як зазначає L'Express, українські військові використовують на полях битв десятки, якщо не сотні мобільних центрів розвідки Skykit, хоч ця інформація є секретною. Комплекс становить велику "валізу" з акумуляторами, двома вбудованими моніторами, ноутбуком, дроном Quadcopter, антеною, камерою Trailcam Nano та особливим ПЗ. Так, програма Meta-Constellation дозволяє підключитися до одного із 40 супутників, що пролітають над Україною, а також даних, зібраних та оброблених штучним інтелектом, щоб стежити за російськими військами. За домовленістю з урядами, Skykit також надає доступ до державних військових супутників, наприклад апаратів Пентагону.

За словами джерел, щоб протистояти чисельно переважаючим військам Росії, Україна активно користується великою кількістю цифрових інструментів, власних та зарубіжних. Український уряд усвідомив важливість технологій з перших місяців війни та почав домовлятися про постачання сучасної системи розвідки. На той час кілька людей порадили віце-прем'єру Михайлу Федорову скористатися продукцією Palantir. У червні Алекс Карп відвідав Київ і невдовзі відкрив тут офіс компанії.

Варто зазначити, що Palantir офіційно представила Skykit лише у січні 2023 року на виставці Consumer Electronics Show (CES). Судячи зі статті L'Express, українські військові отримали ці центри розвідки набагато раніше.

Раніше писали про українську систему розвідки в реальному часі під назвою Delta. Вона показує командирам розташування російських сил на цифровій карті та дозволяє ефективно управляти підрозділами ЗСУ.

У квітні стало відомо, що США стежать за війною в Україні з нових супутників. Вони також допомагають фіксувати пуски російських ракет та військові злочини.