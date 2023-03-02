Ворог не проскочить: Німеччина передала Україні "розумні" системи розвідки SurveilSPIR (відео)

Мобільний комплекс оснащений трьома тепловізорами для різного освітлення і може працювати в найекстремальніших умовах, забезпечуючи точність до часток градуса.

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Компанія Northrop Grumman поставить Корпусу морської піхоти США нову портативну систему наведення. Докладніше про цей винахід повідомив сайт Inceptive Mind.

Портативна система наведення нового покоління (Next Generation Handheld Targeting System або скорочено NGHTS) — це пристрій на основі лазера, який дозволить військовим визначати та позначати цілі на великій відстані. Головною перевагою комплексу вважається його компактність — прилад важить 4,5 кг і на 60% легше за попередні моделі.

[ + – ] Система лазерного цілевказування NGHTS від Northrop Grumman Фото: Northrop Grumman

При цьому він об'єднує в одному корпусі відразу чотири передові системи для візуалізації, наведення, вимірювання дальності, позиціонування та роботи в мережі. Він також враховує три тепловізори: кольоровий денний, для роботи при слабкому освітленні та для повної темряви. Northrop Grumman обіцяє чудову видимість навіть у найнесприятливіших умовах, таких як сутінки, туман, екстремальна температура, вібрації, перепади висоти — оптимізований графічний інтерфейс користувача (GUI) показує різке та чітке зображення.

За точність NGHTS відповідає сучасний GPS-приймач та астрономічний компас, що визначає положення цілі з точністю до часток градуса. Зазначається, що пристрій працює і в тому випадку, коли супутникова система GPS недоступна.

[ + – ] Морський піхотинець США використовує систему NGHTS від Northrop Grumman

Як пояснює розробник, NGHTS швидко виявляє цілі, здійснює наведення лазерного терміналу і "візуалізує" лазерну пляму, використовуючи свій далекомір і цілевказівник. З його допомогою наземні сили можуть позначати об'єкти і передавати їх точне розташування за допомогою лазера, тоді як раніше єдиним варіантом був запит координат цілі по польовій радіостанції. Крім того, Northrop Grumman створила різні деталі для NGHTS, які можна друкувати на 3D-принтері в польових умовах, щоб не відправляти пошкоджений пристрій ще кудись для ремонту.

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