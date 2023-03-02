ЗСУ отримають цілу армію дронів нового покоління: що про них відомо (відео)

Великий парк безпілотників армії України значно оновиться і розшириться завдяки допомозі США.

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Судячи з вмісту останнього пакета допомоги, який надав уряд США, збройні сили України поповняться низкою новинок, які допоможуть ще успішніше боротися з російськими окупантами, пише Forbes. Україна отримає унікальні та модернізовані дрони, оскільки саме ця техніка, на думку військових, відіграє одну з ключових ролей на сучасному полі бою.

Розвідувальний дрон Jump 20

Це безпілотник із можливістю вертикального зльоту та посадки (VTOL), здатний виконувати розвідувальні місії протягом 14 год. Експерти кажуть, що він становитиме гідну конкуренцію російському бойовому дрону "Орлан-10".

[ + – ] Дрон Jump 20 складе конкуренцію російському "Орлан-10" Фото: Avinc

БПЛА Jump 20 має дальність польоту 100 км і виконує розвідку дислокації супротивника для подальшого удару по ньому із систем HIMARS або іншого виду артилерії, причому в глибині за лінією фронту.

[ + – ] Можливості Jump 20 у розвідувальних місіях

Дрон-камікадзе Altius 600

Це 12-кілограмовий баражуючий боєприпас, який завдає удару за допомогою трьох кілограмів вибухівки по цілях ворога. Дрон виробництва Anduril Area-I вже широко протестований армією США і його характерна особливість у тому, що безпілотник можна запускати з мобільних носіїв типу "Хамві" ("Хамві" — від англ. High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle — HMMWV — ред.) швидко змінюючи місце дислокації. Крім того, Altius 600 має можливість запуску навіть з інших більших дронів.

[ + – ] Altius 600 — мобільний дрон-камікадзе, який можна запустити з джипа, літака або більших дронів Фото: Соцмережi

Дрон Switchblade 600

Більш вдосконалена версія добре знайомого Switchblade 300, яка чудово показала себе під час знищення бойової техніки російської армії. Оновлена версія Switchblade 600 має дальність польоту 40 км та ідеально підходить для ударів по артилерії, командних пунктах і засобах протиповітряної оборони.

[ + – ] Switchblade 600 — оновлена версія популярного дрона-камікадзе Switchblade 300 Фото: Соцмережi

Компанія-виробник AeroVironment зазначає, що для неї велика честь надати свої дрони Україні для боротьби з російською агресією. В AeroVironment наголошують, що готові поставити ЗСУ "тисячі" Switchblades 600.

[ + – ] Switchblades 600 у дії

"Секретний" БПЛА Cyberlux K8

Мабуть, це "найзасекреченіший" безпілотник на сьогодні, який надійде у розпорядження ЗСУ. Про нього майже нічого не відомо, оскільки цей дрон ніде не з'являється на сайті компанії Cyberlux.

[ + – ] Cyberlux K8 здатний надати найдеталізованішу картинку розташування ворога Фото: Соцмережi

Точніше, сам дрон відомий тим, що його використовують для кінозйомок у випадках, коли важлива картинка об'єктів, що швидко рухаються, і висока якість відео, але те, як цю модель модифікували для фронту, залишається в таємниці. Швидше за все, дрон виконуватиме розвідувальні місії і його завдання полягає у високоякісній візуалізації розташування військ армії РФ.

Трикоптер AtlasPRO

Ця модель широко використовується спецназом багатьох країн світу, зокрема й в Україні. AtlasPRO менш уразливий для радіоперешкод, ніж звичайні квадрокоптери, що стає все більш важливим, оскільки Росія збільшує кількість РЕБ на лінії фронту.

[ + – ] AtlasPRO — чудово протистоїть спробам ворога заглушити радіочастоти Фото: Соцмережi

Розробники моделі з компанії Atlas Aerospace модифікували дрон, встановивши досконаліше програмне забезпечення, яке допоможе боротися з РЕБ ворога. Безпілотник скануватиме ефірні хвилі та визначатиме, які з них глушаться, щоб перемикатися на вільні частоти.

"Система стрибкоподібної перебудови частоти — відмінне рішення для боротьби з РЕБ", — кажуть у компанії.

Наразі Atlas Aerospace щомісяця постачає приблизно 200 своїх дронів ЗСУ, але планує збільшити їх кількість до 800 щомісяця.

Нічний мисливець — дрон Teal 2

Компанія Red Cat уже не перший місяць постачає для ЗСУ свої розвідувальні безпілотники класу Golden Eagle, але їх кількість незабаром збільшиться завдяки моделі Teal 2, яка має триваліший час польоту та дальність 5 км. Що ще важливіше, Teal 2 оснащений чудовою камерою нічного бачення, датчиком Teledyne Flir Hadron 640R, що дає найвищу роздільну здатність для дрона такого розміру.

[ + – ] Teal 2 — найкращий нічний дрон для розвідки дислокування супротивника Фото: Скриншот

У Red Cat стверджують, що Teal 2 здатний розглянути вночі навіть найдрібніші деталі на полі бою і здатний нести чергування і вдень, і вночі, причому без участі оператора.

[ + – ] Teal 2 здатний розглянути вночі навіть найдрібніші деталі на полі бою

Військові експерти США зазначають, що за рік із початку російського вторгнення в Україну професіоналізм українських операторів дронів значно зріс. Тепер ЗСУ можуть використати всю міць та інновації, які доступні у передових американських безпілотниках.

Раніше Фокус писав, що Німеччина передала Україні "розумні" системи розвідки SurveilSPIR.