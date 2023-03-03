Дрон Teal 2 навчать розпізнавати солдатів на полі бою: хто "свій", хто "чужий" (відео)

Безпілотник отримає покращений комп'ютерний зір, що працює на основі алгоритмів машинного навчання.

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Компанія Red Cat із Пуерто-Ріко та австралійська Athena AI, які спільно розробили дрон Teal 2, оснастять літальний апарат системою машинного навчання, повідомляє Defense Post. Штучний інтелект входить до складу запатентованої архітектури комп'ютерного зору, нічного бачення та тепловізора.

Технологія від Athena AI дозволить дрону швидко відстежувати озброєних людей і відрізняти їх від беззбройних, що має розвіяти побоювання критиків, які приписують як ризик використання бойових дронів можливі жертви серед мирного населення.

[ + – ] Teal 2 та його ІІ вміють розпізнавати цивільні цілі від військових Фото: Athena AI

Крім того, ШІ зможе розрізняти солдатів противника навіть уночі, і так само буде оснащений функцією розпізнавання маркерів системи "свій-чужий" і впізнавати Cyalume halos (кільця, що світяться, які використовують дружні загони для розпізнавання "своїх").

[ + – ] Athena AI дозволяє швидко відстежувати дрону озброєних людей та відрізняти їх від беззбройних. Фото: Athena AI

І "на десерт" — Teal 2 навіть зможе розпізнавати пози людей: спокійні або у бойовій стійці для стрілянини.

[ + – ] Teal 2 навіть зможе розпізнавати пози людей: спокійні або у бойовій стійці для стрілянини Фото: Athena AI

Athena AI заявляє, що за допомогою технології Teal 2 може оновлювати алгоритм польових цілей протягом як мінімум 72 годин, щоб забезпечити швидке реагування на погрозу.

[ + – ] Система ІІ дрону справляється з розпізнаванням "свій-чужий" Фото: Athena AI

"У воєнних операціях важлива кожна секунда, а здатність Athena відстежувати об'єкти вночі означає, що наш безпілотник може доставляти важливу інформацію бійцям та командирам, забезпечуючи швидку підтримку ухвалення рішень", — каже генеральний директор Red Cat Джефф Томпсон.

[ + – ] Фантастичні можливості дрону Teal 2 із системою ІІ Athena AI

Teal 2 та його система ШІ — дуже популярні і вже закуповуються прикордонною службою США. Очікуються великі постачання дрону і для Міністерства оборони США. Крім того, дрони Teal 2 входять у постачання ще одного пакету воєнної допомоги для ЗСУ, щоб допомогти нашим збройним силам відкинути російських окупантів.

[ + – ] Дрон Teal 2 у дії

Раніше Фокус писав, що ЗСУ отримають цілу армію дронів нового покоління: що про них відомо.