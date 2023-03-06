Чипы для военной техники продолжают поступать в Россию: кто их продает стране-агрессору

Уровень импорта Россией заграничных процессоров уже достиг уровня 2020 года, говорят эксперты, но механизмы контроля уже разрабатываются.

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Не смотря на все усилия Евросоюза и стран "Большой семерки", которые наложили санкции на высокотехнологичную продукцию из-за нападения России на Украину, страна-агрессор сумела нарастить поставки чипов через третьи страны, пишет Bloomberg.

По словам высокопоставленного европейского дипломата, России удалось возобновить поставки чипов и интегральных схем до уровня 2020 года. Фокус решил разобраться, как это действуют механизмы обхода и что будут делать в этой ситуации союзники Украины.

Анализ торговых данных показывает, что передовые чипы, произведенные в ЕС и других западных странах, поставляются в Россию через третьи государства, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, сказал дипломат журналистам издания.

"Просто подписаться на новые санкции недостаточно", — заявил Даниэль Таннебаум, руководитель глобальной практики по борьбе с финансовыми преступлениями в консалтинговой фирме Oliver Wyman. По его словам "правительства теперь нуждаются в четких регуляционных и заградительных механизмах".

И хотя тот же Китай отрицает, что помогает России с поставками тех-продукции, на самом деле активно осуществляет подобные поставки, сообщил Bloomberg один из дипломатов, на условиях анонимности. Казахстан так же играет на этой уязвимости России от санкций и в прошлом году экспортировал в Россию передовых полупроводников на сумму $3,7 млн, по сравнению с $12 тыс. за год до начала войны. Так же обходить санкции России помогают Турция, Сербия, ОАЭ и полдюжины других стран Восточной Европы и Центральной Азии, которые "параллельным импортом" помогли восполнить дефицит чипов для РФ и прилично зарабатывают на этом.

Почему России удается обходить санкции

Чиновники ЕС сетует на несовершенство европейских заградительных механизмов, в отличие от существующих в США. Для ЕС отслеживание параллельных поставок является непростым процессом. Посредники используют сложные корпоративные и транспортные схемы, чтобы скрыть конечный пункт назначения товаров.

Европейцам попросту не хватает эффективного аппарата для обеспечения соблюдения санкционных мер, поскольку они были не такими массовыми в 2014 году и ЕС попросту не отработал за эти годы контрольных механизмов, в отличие от США, которые начиная с середины прошлого века начали вводить свои санкции против многих стран и имеют богатый опыт контроля над их выполнением.

В то же время эксперты признают, что поскольку ЕС является содружеством отдельных государств, то разработка и механизмы контроля над санкциями там является делом непростым. Беата Яворчик, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития говорит, что "каждое правительство хочет, чтобы все другие страны обеспечивали санкции, но предпочитает быть снисходительным по отношению к своим собственным фирмам. Таким образом, оставление соблюдения санкций на усмотрение национальных правительств не всегда может работать идеально".

Как планируется ужесточить контроль

И в ЕС и в США прекрасно знают об уловках России и стран, помогающих ей, а потому администрация Байдена обнародовала документ, нацеленный именно на борьбу с посредниками. В документе основными проблемными точками названы Китай, Армения, Турция и Узбекистан. Над компаниями из этих стран планируется ужесточить контроль, если речь идет о поставках высокотехнологичного оборудования. "Большая семерка" так же разработала новый механизм для усиления контроля над посредниками, и ЕС также ввел несколько инструментов в своих недавних пакетах, чтобы иметь возможность влиять на тех, кто помогает России.

Дальше всех в этом вопросе пошла Латвия, которая попросту криминализировала нарушения санкций, в то время как другие страны ЕС этого пока еще не сделали. Эксперты отмечают, что именно криминальная ответственность – настоящий рычаг давления, потому что в ином случае нарушители будут попросту искать другие страны, где уклонение от санкций влечет за собой меньшее наказание.

В целом, все эксперты в один голос заявляют, что кроме криминализации ответственности еще одним важным шагом, который бы эффективно помог бороться с обходом санкций Россией является образование единого учреждения от всего ЕС, которое бы занималось конкретно контролем над поставщиками и посредниками.

Ранее Фокус писал, что в России невозможно будет купить смартфоны дороже $300: санкции США действуют.