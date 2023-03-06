Чіпи для військової техніки продовжують надходити до Росії: хто їх продає країні-агресору

Рівень імпорту Росією закордонних процесорів уже досягнув рівня 2020 року, кажуть експерти, але механізми контролю вже розробляються.

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Незважаючи на всі зусилля Євросоюзу та країн "Великої сімки", які наклали санкції на високотехнологічну продукцію через напад Росії на Україну, країна-агресор зуміла наростити постачання чіпів через треті країни, пише Bloomberg.

За словами високопоставленого європейського дипломата, Росії вдалося відновити постачання чіпів та інтегральних схем до рівня 2020 року. Фокус вирішив розібратися, як це діють механізми обходу та що робитимуть у цій ситуації союзники України.

Аналіз торгових даних показує, що передові чіпи, зроблені в ЄС та інших західних країнах, поставляються до Росії через треті держави, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан, сказав дипломат журналістам видання.

"Просто підписатися на нові санкції недостатньо", — заявив Даніель Таннебаум, керівник глобальної практики боротьби з фінансовими злочинами в консалтинговій фірмі Oliver Wyman. За його словами "уряди тепер потребують чітких регуляційних та загороджувальних механізмів".

І хоча той же Китай заперечує, що допомагає Росії з постачанням тех-продукції, насправді активно здійснює подібні постачання, повідомив Bloomberg один із дипломатів на умовах анонімності. Казахстан також грає на цій уразливості Росії від санкцій і минулого року експортував до Росії передові напівпровідники на суму $3,7 млн, порівняно з $12 тис. за рік до початку війни. Також обходити санкції Росії допомагають Туреччина, Сербія, ОАЕ та пів дюжини інших країн Східної Європи та Центральної Азії, які "паралельним імпортом" допомогли заповнити дефіцит чіпів для РФ і пристойно заробляють на цьому.

Чому Росії вдається обходити санкції

Чиновники ЄС нарікають на недосконалість європейських загороджувальних механізмів, на відміну від існуючих у США. Для ЄС відстеження паралельного постачання є непростим процесом. Посередники використовують складні корпоративні та транспортні схеми, щоб приховати кінцевий пункт призначення товарів.

Європейцям просто не вистачає ефективного апарату для забезпечення дотримання санкційних заходів, оскільки вони були не такими масовими у 2014 році і ЄС просто не відпрацював за ці роки контрольних механізмів, на відміну від США, які, починаючи з середини минулого століття, почали вводити свої санкції проти багатьох країн і мають багатий досвід контролю за їх виконанням.

Водночас експерти визнають, що оскільки ЄС є співдружністю окремих держав, то розробка та механізми контролю за санкціями там є справою непростою. Беата Яворчик, головна економістка Європейського банку реконструкції та розвитку каже, що "кожний уряд хоче, щоб усі інші країни забезпечували санкції, але вважає за краще бути поблажливим до своїх власних фірм. Таким чином, залишення дотримання санкцій на розсуд національних урядів не завжди може працювати ідеально".

Як планується посилити контроль

І в ЄС і в США чудово знають про хитрощі Росії та країн, які допомагають їй, а тому адміністрація Байдена оприлюднила документ, націлений саме на боротьбу з посередниками. У документі основними проблемними точками названо Китай, Вірменію, Туреччину та Узбекистан. Над компаніями з цих країн планується посилити контроль, якщо йдеться про постачання високотехнологічного обладнання. "Велика сімка" також розробила новий механізм для посилення контролю над посередниками, і ЄС також запровадив декілька інструментів у своїх недавніх пакетах, щоб мати можливість впливати на тих, хто допомагає Росії.

Далі за всіх у цьому питанні пішла Латвія, яка просто криміналізувала порушення санкцій, тоді як інші країни ЄС цього поки що не зробили. Експерти зазначають, що саме кримінальна відповідальність – справжній важіль тиску тому, що в іншому випадку порушники просто шукатимуть інші країни, де ухилення від санкцій тягне за собою менше покарання.

Загалом, усі експерти в один голос заявляють, що окрім криміналізації відповідальності ще одним важливим кроком, який би ефективно допоміг боротися з обходом санкцій Росією, є утворення єдиної установи від усього ЄС, яка б займалася безпосередньо контролем над постачальниками та посередниками.

Раніше Фокус писав, що в Росії неможливо буде купити смартфони дорожчі за $300 : санкції США діють.