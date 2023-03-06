"Устроят Армагеддон в РФ": почему Украине не нужны аналоги Shahed и чем их заменить

По словам Юрия Касьянова, большие дроны-камикадзе типа Shahed очень легко сбивать, поэтому ВСУ нужны маленькие, но очень точные аппараты.

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Силы противовоздушной обороны Украины сбивают практически все иранские дроны Shahed, которые запускают российские войска. Украинский военнослужащий Юрий Касьянов рассказал в Telegram, почему они перестали быть грозным оружием, и какие беспилотники стоит использовать в боевых действиях.

Эксперт обратил внимание, что в ночь на 6 марта ПВО сбила 13 из 15 дронов Shahed, запущенных Россией. По его словам, украинские войска уже хорошо научились противостоять этим летательным аппаратам, поскольку они большие, шумные и заметные как в радиолокационном, так и инфракрасном диапазонах.

"Шахеды были грозным оружием в начале, когда еще не была выработана тактика противодействия им, и когда этих дронов у противника было много — он мог одним массированным запуском буквально парализовать систему ПВО.

Теперь, вероятно, Иран не способен производить нужное России количество, а собственное производство враг еще не наладил. И мы научились сбивать", — прокомментировал Юрий Касьянов.

Он добавил, что опыт применения россиянами Shahed показал — находить и сбивать дроны такого класса не так уж трудно. Несмотря на это, многие украинские деятели все еще стремятся создать отечественный "Шахед", повторив главные конструкторские решения иранцев вместе с теми же недостатками.

"Чтобы он нес хотя бы 50 кг на тысячу километров", — процитировал Юрий Касьянов требования к украинским дронам-камикадзе.

Военный же считает, что Украине нужны не аналоги Shahed, а более легкие и неприметные аппараты. По его подсчетам, для поражения российского танка достаточно грузоподъемности в 1-2 кг, ведь именно столько весит кумулятивный заряд или "ударное ядро", пробивающее броню. Для уничтожения вражеских ЗРК или самолетов на аэродромах и вовсе хватит килограммового осколочного боеприпаса направленного действия. Главную роль в атаке БПЛА играет не вес боевой части, а точность попадания.

"Нам надо иметь массовое производство дешевых, точных, небольших, незаметных для противника дронов, сотни которых, запускаемых в сутки, могут устроить в глубоком тылу противника Армагеддон. Но дилетанты и всезнайки думают иначе. И вкладывают огромные деньги в то, что будет сбиваться противником так же, как мы сбиваем "Шахеды", — подытожил Юрий Касьянов.

В ночь с 5 на 6 марта четыре дрона Shahed атаковали Днепропетровскую область. По словам главы ОВА Сергея Лысака, все из них удалось сбить. Кроме того, иранские БПЛА уничтожили над Харьковской областью.

Ранее майор запаса ВСУ Алексей Гетьман назвал тайную цель запуска Shahed. По его мнению, теперь россияне используют иранские дроны-камикадзе не для нанесения ударов, а для разведки и выявления украинских комплексов ПВО.