"Влаштують Армагеддон в РФ": чому Україні не потрібні аналоги Shahed і чим їх замінити

За словами Юрія Касьянова, великі дрони-камікадзе типу Shahed дуже легко збивати, тому ЗСУ потрібні маленькі, але дуже точні апарати.

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Сили протиповітряної оборони України збивають практично всі іранські дрони Shahed, які запускають російські війська. Український військовослужбовець Юрій Касьянов розповів у Telegram, чому вони перестали бути грізною зброєю, і які безпілотники варто використати у бойових діях.

Експерт звернув увагу, що в ніч проти 6 березня ППО збила 13 з 15 дронів Shahed, запущених Росією. За його словами, українські війська вже добре навчилися протистояти цим літальним апаратам, оскільки вони великі, шумні та помітні як у радіолокаційному, так й інфрачервоному діапазонах.

"Шахіди були грізною зброєю на початку, коли ще не було вироблено тактики протидії їм, і коли цих дронів у противника було багато — він міг одним масованим запуском буквально паралізувати систему ППО.

Тепер, мабуть, Іран неспроможний виробляти потрібну Росії кількість, а власне виробництво ворог ще налагодив. І ми навчилися збивати", — прокоментував Юрій Касьянов.

Він додав, що досвід застосування росіянами Shahed показав — знаходити і збивати дрони такого класу не так уже й важко. Незважаючи на це, багато українських діячів все ще прагнуть створити вітчизняний "Шахід", повторивши головні конструкторські рішення іранців разом із тими ж вадами.

"Щоб він ніс бодай 50 кг на тисячу кілометрів", — процитував Юрій Касьянов вимоги до українських дронів-камікадзе.

Військовий же вважає, що Україні потрібні не аналоги Shahed, а легші та непомітніші апарати. За його підрахунками, для ураження російського танка достатньо вантажопідйомності 1-2 кг, адже саме стільки важить кумулятивний заряд або "ударне ядро", яке пробиває броню. Для знищення ворожих ЗРК або літаків на аеродромах вистачить кілограмового осколкового боєприпасу спрямованої дії. Головну роль в атаці БПЛА відіграє не вага бойової частини, а влучність.

"Нам треба мати масове виробництво дешевих, точних, невеликих, непомітних для противника дронів, сотні яких, що запускаються за добу, можуть влаштувати в глибокому тилу противника Армагеддон. Але дилетанти і всезнайки думають інакше. І вкладають величезні гроші в те, що збиватиметься противником так само, як ми збиваємо "Шахіди", — підсумував Юрій Касьянов.

У ніч з 5 на 6 березня чотири дрони Shahed атакували Дніпропетровську область. За словами глави ОВА Сергія Лисака, всі з них вдалося збити. Окрім того, іранські БПЛА знищили над Харківською областю.

Раніше майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман назвав таємну мету запуску Shahed. На його думку, тепер росіяни використовують іранські дрони-камікадзе не для завдання ударів, а для розвідки та виявлення українських комплексів ППО.