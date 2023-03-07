Ученые создали "грибной компьютер": зачем понадобился симбиоз органики и кремния

Исследователи считают, что сделали прорыв в биоинженерии, который поможет ускорить эволюцию людей в киборгов.

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Участники команды ученых из Университета Западной Англии разработали "грибной компьютер", с помощью которого хотят сформировать архитектуру будущих компьютерных интерфейсов мозга, сообщает Techspot. По словам ведущего исследователя, профессора Эндрю Адамацкого, грибы являются идеальным организмом для экспериментов, потому что их мицелий работает так же, как человеческий мозг.

Мицелий — это тонкие части корневой системы гриба, которые могут передавать электрические импульсы, мало чем отличающиеся от синапсов. Фактически, грибы, соединенные сетью мицелия под землей иногда могут "связываться" путем передачи электрических импульсов сигналами на значительных расстояниях. Эта черта позволила ученым использовать грибы в качестве аналогов компонентов материнской платы. Всплески электрической активности, или их отсутствие, переводятся в единицы и нули соответственно, имитируя двоичный язык компьютеров. Ученые хотят разработать на основе своих исследований компьютерные устройства или протезы для людей потерявших конечности или страдающих болезнью Паркинсона.

[ + – ] Всплески электрической активности мицелия, или их отсутствие, переводятся в единицы и нули соответственно - в двоичный язык компьютера Фото: Соцсети

Конечно, никакие "грибные компьютеры" не могут сравниться с традиционным оборудованием, хотя, как считают ученые, стимуляция грибка в двух отдельных точках увеличивает проводимость и надежность связи. К тому же, близость некоторых характеристик грибов с функциями мозга человека дает ученым обширное поле для экспериментов. "В будущем мы сможем вырастить более продвинутые мицелиевые компьютеры и устройства управления", говорит профессор Адамацкий.

Ранее Фокус рассказывал, что ученые создали супер-компьютер из одной молекулы. Он сможет работать в 1 млн раз быстрее, чем обычный.