Учені створили "грибний комп'ютер": навіщо знадобився симбіоз органіки та кремнію

Дослідники вважають, що зробили прорив у біоінженерії, який допоможе прискорити еволюцію людей на кіборгів.

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Учасники команди вчених із Університету Західної Англії розробили "грибний комп'ютер", за допомогою якого хочуть сформувати архітектуру майбутніх комп'ютерних інтерфейсів мозку, повідомляє Techspot. За словами провідного дослідника, професора Ендрю Адамацького, гриби є ідеальним організмом для експериментів, тому що їхній міцелій працює так само, як людський мозок.

Міцелій — це тонкі частини кореневої системи гриба, які можуть передавати електричні імпульси, що мало чим відрізняються від синапсів. Фактично, гриби, з'єднані мережею міцелію під землею, іноді можуть "зв'язуватися" шляхом передачі електричних імпульсів сигналами на значних відстанях. Ця риса дозволила вченим використовувати гриби як аналоги компонентів материнської плати. Сплески електричної активності або їх відсутність переводяться в одиниці та нулі відповідно, імітуючи двійкову мову комп'ютерів. Учені хочуть розробити на основі своїх досліджень комп'ютерні пристрої або протези для людей, які втратили кінцівки або страждають на хворобу Паркінсона.

[ + – ] Сплески електричної активності або їх відсутність переводяться в одиниці та нулі відповідно, імітуючи двійкову мову комп'ютерів. Фото: Соцмережi

Звичайно, ніякі "грибні комп'ютери" не можуть зрівнятися з традиційним обладнанням, хоча, як вважають учені, стимуляція гриба у двох окремих точках збільшує провідність і надійність зв'язку. До того ж близькість деяких характеристик грибів із функціями мозку людини дає вченим велике поле для експериментів. "У майбутньому ми зможемо виростити просунутіші міцелієві комп'ютери та пристрої управління", — каже професор Адамацький.

Раніше Фокус розповідав, що вчені створили суперкомп'ютер із однієї молекули. Він зможе працювати в 1 млн разів швидше за звичайний.