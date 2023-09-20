"Був упевнений, що не виживу": боєць ЗСУ розповів історію свого порятунку (відео)

Згідно з неофіційними даними, українців, які втратили кінцівки через війну, не менше 25 тисяч. Георгію після першої операції, яку в польових умовах зробили ножівкою по металу, довелося ампутувати руку набагато вище.

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Через війну в Україні десятки тисяч людей залишилися без рук або ніг і тепер потребують дорогих протезів. Український захисник, на ім'я Георгій, вижив завдяки своєчасному окрику побратима. У підсумку міна відірвала тільки руку 30-річного солдата. Про це повідомляє Sky News.

Випадок стався в травні минулого року.

"Кров лилася потоком, — згадав Георгій. — Я дістав свій турнікет і простягнув йому. Він перетягнув, але не щільно, я сказав: "б****, що ж робити!?" — і втратив свідомість".

За його словами, коли прийшов до тями, попросив товариша його пристрелити, оскільки був упевнений, що не виживе. Той, звісно, відмовився, і спробував зробити все можливе, щоб урятувати напарника.

Через пів року Георгій опинився в невеликій американській клініці на процедурі з протезування. Багато в чому ця історія того, хто вижив і пройшов через жахи війни, показова.

В Україні щонайменше 25 тисяч людей втратили руки або ноги

Щонайменше 25 тисяч громадян України втратили кінцівки від початку повномасштабного вторгнення російських військ.

Про чисельність російських солдатів, які залишилися інвалідами, невідомо, але вважається, що їх теж чимало.

"Це неофіційні дані, деякі з них втратили кілька кінцівок. Це повний стадіон ампутантів", — зазначив Майк Коркоран, співзасновник американської клініки.

Майк Коркоран, співзасновник американської клініки

За оцінками, за 18 місяців війни в Україні кількість українців, які втратили руки або ноги, щонайменше вдесятеро перевищила кількість скалічених американців за понад 20 років воєн в Іраку й Афганістані разом узятих.

Георгій — уже 39-й український солдат, який лікується в Medical Centre Orthotics and Prosthetics (MCOP), розташованому поруч зі столичним Вашингтоном. Тут йому належить пройти кілька тижнів реабілітації та терапії.

Зрештою він вийде з якимось варіантом своїх рук, зроблених з вуглецевого волокна. У MCOP працюють експерти з протезування військовослужбовців, які протягом останніх 20 років у всесвітньо відомому Walter Reed Medical Center лікували американських солдатів.

Але в цьому відношенні війна в Україні безпрецедентна. Через інтенсивність бойових дій бійці втрачають кінцівки порівняно часто.

Турнікети, за допомогою яких зупиняють кров, часто накладають занадто високо і їх не знімають надмірно довго. У підсумку зупиняється кровотеча, але при цьому відмирають і тканини — потім доводиться повністю ампутувати руку або ногу, а не просто її частину. І все це робиться в польових умовах.

"Хлопці гнили живцем — як у фільмі жахів"

Георгій отримав поранення на заводі "Азовсталь".

"Люди лежали поруч один з одним. У тому ж приміщенні, де спали, вони ампутували руки. Комусь відрізали руки, і інші все це бачили. На підлозі лежала сумка, повна відпиляних рук і ніг. Хлопці гнили живцем, усі смерділи, у кожного була якась інфекція", — розповів боєць.

Захисники Маріуполя

Після першої ампутації, яку проводили ножівкою по металу, рука почала гноїтися, тому довелося відрізати ще вище. Військовослужбовець понад місяць провів на "Азовсталі" без водопровідної води та знеболювальних.

Часом доводилося харчуватися кормом службових собак, оскільки це все, що вдавалося знайти з їжі на величезній площі маріупольського заводу.

"Ми стелили постіль, клали між собою наших собак, спали з ними, обійнявшись. Собаки можуть зігріти", — розповів військовослужбовець.

За його словами, зараз він хоче повернутися на фронт.

"Я хочу воювати, якщо це можливо, командувати артилерійським розрахунком. Ніхто не хоче жити в окупації. Росія продовжить тероризувати, вбивати, захоплювати, руйнувати. Вони не заспокояться", — додав боєць.

Вартість протезів для військових

Протез для однієї руки може коштувати близько 100 тисяч доларів, а доповнення до нього — ще близько 8 тисяч.

Військовослужбовець Ілля Миколайчук із протезистами

Представники MCOP планують зрештою відкрити представництво клініки в самій Україні. За оцінками, за кількістю громадян — і військових, і цивільних, — яким знадобляться протези, Україна стане світовим лідером. Знадобляться величезні інвестиції.

Вартість протеза руки доходить до 100 тисяч доларів

Водночас за словами прессекретаря Міноборони США, відомство не отримувало якихось спеціальних запитів від України, щоб розширити програму допомоги військовослужбовцям Сил оборони з ампутованими кінцівками.

Деякі українці проходять реабілітацію в інших країнах, наприклад у Німеччині.

Нагадаємо, що розвідник Іван Дзюба розповів, що втратив обидві ноги за 13 днів полону у "вагнерівців".

Також повідомлялося, що маленька гімнастка без ноги повернулася у спорт. Александра Паскаль у 2022 році під час ракетного обстрілу дістала важкі поранення і втратила ногу.