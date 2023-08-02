Багато бійців ЗСУ не можуть собі дозволити дорогі протези, — ЗМІ (фото, відео)

За даними американських журналістів, протези для українських захисників можуть бути досить дорогими — вартість деяких перевищує 50 тисяч доларів. Держава виділяє на це кошти, але їх недостатньо.

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Українська влада виділяє постраждалим бійцям близько 22 тисяч доларів, щоб покрити витрати на порівняно дороге лікування. Але багато хто все ще не може собі це дозволити. Про це повідомляє Sky News.

Дехто з українських захисників виїхав на лікування за кордон. 24-річний Олександр Федун втратив обидві ноги під час під час бойових зіткнень минулого року.

У лютому йому поставили протези в медичному центрі в американському штаті Мериленд.

Протезування українських захисників Протезування українських захисників Протезування українських захисників Фото: Sky News

26-річний український військовослужбовець Сергій Райлян втратив обидві ноги та зір після того, як влітку 2022 року його автомобіль підірвався на міні неподалік від лінії фронту на Донеччині. Зараз він знову починає ходити з протезами й сподівається відновити зір.

Боєць перебував у розташуванні в Луганській області, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Сергій Райлян

"Там був момент, коли було страшно. Ти розумієш, що навряд чи повернешся додому. Але тоді настав такий момент: ну, тоді заберу з собою більше ворогів", — пояснив військовослужбовець.

26-річний український військовослужбовець Сергій Райлян 26-річний український військовослужбовець Сергій Райлян 26-річний український військовослужбовець Сергій Райлян 26-річний український військовослужбовець Сергій Райлян 26-річний український військовослужбовець Сергій Райлян 26-річний український військовослужбовець Сергій Райлян 26-річний український військовослужбовець Сергій Райлян

За його словами, його артилерійська бригада почала відходити під час сильних обстрілів. Наприкінці листопада він дістав поранення під Мар'їнкою, але, за його словами, побратими все ще тримаються в цьому районі.

Захисник перебував в автомобілі, який наїхав на міну. Після вибуху частина автомобіля разом із ним вже були окремо. Водночас травма не стала несподіванкою, пояснив захисник, оскільки перебував на фронті з 2015 року і бачив багатьох поранених.

Боєць сподівається на часткове відновлення зору та протезування ніг.

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Від 20 до 50 тисяч українців втратили одну або кілька кінцівок

Кількість ампутацій, які знадобилися громадянам України з початку повномасштабної війни, вже можна порівняти зі статистикою Першої світової.

За інформацією видання The Wall Street Journal, за 18 місяців після вторгнення російських військ від 20 до 50 тисячам українців ампутували одну або кілька кінцівок.

Для порівняння, за чотири роки Першої світової війни 41 тисяча британських і 67 тисяч німецьких військовослужбовців потребували ампутації.

Видання наводить дані про те, наскільки дорогими можуть бути протези — вартість деяких перевищує 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, що розвідник Іван Дзюба втратив обидві ноги за 13 днів полону у "вагнерівців". Захисник близько тижня переховувався в лісосмузі під Соледаром і харчувався снігом. Потім він пережив полон і тортури струмом, зараз вчиться користуватися протезами, але прагне повернутися на службу.

Також повідомлялося, що в Харкові вперше поставили біоінтегрований протез собаці, який втратив лапу під час обстрілів.