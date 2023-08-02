Многие бойцы ВСУ не могут себе позволить дорогостоящие протезы, — СМИ (фото, видео)

По данным американских журналистов, протезы для украинских защитников могут быть достаточно дорогостоящими — стоимость некоторых превышает 50 тысяч долларов. Государство выделяет на это средства, но их недостаточно.

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Украинские власти выделяют пострадавшим бойцам около 22 тысяч долларов, чтобы покрыть расходы на сравнительно дорогостоящее лечение. Но многие все еще не могут себе это позволить. Об этом сообщает Sky News.

Некоторые из украинских защитников выехали на лечение за границу. 24-летний Александр Федун потерял обе ноги во время во время боестолкновений в прошлом году.

В феврале ему поставили протезы в медицинском центре в американском штате Мэриленд.

Протезирование украинских защитников Протезирование украинских защитников Протезирование украинских защитников Фото: Sky News

26-летний украинский военнослужащий Сергей Райлян потерял обе ноги и зрение после того, как летом 2022 года его автомобиль подорвался на мине недалеко от линии фронта в Донецкой области. Сейчас он снова начинает ходить с протезами и надеется восстановить зрение.

Сергей находился в расположении в Луганской области, когда Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Сергей Райлян

"Там был момент, когда было страшно. Ты понимаешь, что вряд ли вернешься домой. Но тогда наступил такой момент: ну, тогда заберу с собой побольше врагов", — пояснил военнослужащий.

26-летний украинский военнослужащий Сергей Райлян 26-летний украинский военнослужащий Сергей Райлян 26-летний украинский военнослужащий Сергей Райлян 26-летний украинский военнослужащий Сергей Райлян 26-летний украинский военнослужащий Сергей Райлян 26-летний украинский военнослужащий Сергей Райлян 26-летний украинский военнослужащий Сергей Райлян

По его словам, его артиллерийская бригада начала отходить во время сильных обстрелов. В конце ноября он получил ранение под Марьинкой, но, по его словам, побратимы все еще держатся в этом районе.

Защитник находился в автомобиле, который наехал на мину. После взрыва часть автомобиля вместе с ним находилась отдельно.

Вместе с тем травма не стала для него неожиданность, пояснил он, поскольку находился на фронте с 2015 года и видел многих раненных.

Боец надеется на частичное восстановление зрение и протезирование ног.

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От 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей

Количество ампутаций, которые понадобились гражданам Украины с начала полномасштабной войны, уже сопоставимо со статистикой Первой мировой.

По информации издания The Wall Street Journal, за 18 месяцев после вторжения российских войск от 20 до 50 тысяч украинцам ампутировали одну или несколько конечностей.

Для сравнения, за четыре года Первой мировой войны 41 тысяч британских и 67 тысяч немецких военнослужащих нуждались в ампутации.

Издание приводит данные о том, насколько дорогостоящими могут быть протезы — стоимость некоторых превышает 50 тысяч долларов.

Напомним, что разведчик Иван Дзюба потерял обе ноги за 13 дней плена у "вагнеровцев". Защитник около недели скрывался в лесополосе под Соледаром и питался снегом. Затем он пережил плен и пытки током, сейчас учится пользоваться протезами, но стремится вернуться на службу.

Также сообщалось, что в Харькове впервые поставили биоинтегрированный протез собаке, которая потеряла лапу во время обстрелов.