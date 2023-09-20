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Военный Фокус Российско-украинская война Обмен пленными с Азовстали

"Был уверен, что не выживу": боец ВСУ рассказал историю своего спасения (видео)

Военнослужащий Георгий с рукой из углеродного волокна
Фото: Sky News | Военнослужащий Георгий с рукой из углеродного волокна

Согласно неофициальным данным, украинцев, потерявших конечности из-за войны, не меньше 25 тысяч. Георгию после первой операции, которую в полевых условиях сделали ножовкой по металлу, пришлось ампутировать руку намного выше.

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Из-за войны в Украине десятки тысяч человек остались без рук или ног и теперь нуждаются в дорогостоящих протезах. Украинский защитник по имени Георгий выжил благодаря своевременному окрику побратима. В итоге мина оторвала только руку 30-летнего солдата. Об этом сообщает Sky News.

Случай произошел в мае прошлого года.

"Кровь лилась потоком, — вспомнил Георгий. — Я достал свой турникет и протянул ему. Он перетянул, но не плотно, я сказал: "б****, что же делать!?" — и потерял сознание".

По его словам, когда пришел в себя, попросил товарища его пристрелить, поскольку был уверен, что не выживет. Тот, конечно, отказался, и попытался сделать все возможное, чтобы спасти напарника.

Спустя полгода Георгий оказался в небольшой американской клинике на процедуре по протезированию. Во многом эта история выжившего и прошедшего через ужасы войны показательна.

В Украине не менее 25 тысяч человек потеряли руки или ноги

По меньшей мере 25 тысяч граждан Украины потеряли конечности с начала полномасштабного вторжения российских войск.

О численности российских солдатах, оставшихся инвалидами, неизвестно, но считается, что их тоже немало.

"Это неофициальные данные, и некоторые из них потеряли несколько конечностей. Это полный стадион ампутантов", — отметил Майк Коркоран, сооснователь американской клиники.

Майк Коркоран, сооснователь американской клиники Fullscreen
Майк Коркоран, сооснователь американской клиники

По оценкам, за 18 месяцев войны в Украины число украинцев, которые потеряли руки или ноги, как минимум в десять раз превысило число искалеченных американцев за более чем 20 лет войн в Ираке и Афганистане вместе взятых.

Георгий — уже 39-й украинский солдат, который лечится в Medical Centre Orthotics and Prosthetics (MCOP), расположенном рядом со столичным Вашингтоном. Здесь ему предстоит пройти несколько недель реабилитации и терапии.

В конечном итоге он выйдет с неким вариантом своих рук, сделанных из углеродного волокна. В MCOP работают эксперты по части протезирования военнослужащих, которые на протяжении последних 20 лет во всемирно известном Walter Reed Medical Center лечили американских солдат.

Но в этом отношении война в Украине беспрецедентна. Из-за интенсивности боевых действий бойцы теряют конечности сравнительно часто.

Турникеты, с помощью которых останавливают кровь, часто накладываются слишком высоко и их не снимают излишне долго. В итоге останавливается кровотечение, но при этом отмирают и ткани — затем приходится полностью ампутировать руку или ногу, а не просто ее часть. И все это делается в полевых условиях.

"Ребята гнили заживо — как в фильме ужасов"

Георгий получил ранение на заводе "Азовсталь".

"Люди лежали рядом друг с другом. В том же помещении, где спали, они ампутировали руки. Кому-то отрезали руки, и другие все это видели. На полу лежала сумка, полная отпиленных рук и ног. Ребята гнили заживо, все воняли, у каждого была какая-то инфекция", — рассказал боец.

Защитники Мариуполя Fullscreen
Защитники Мариуполя

После первой ампутации, которую проводили ножовкой по металлу, рука начала гноиться, поэтому пришлось отрезать еще выше. Военнослужащий больше месяца провел на "Азовстали" без водопроводной воды и обезболивающих.

Порой приходилось питаться кормом служебных собак, поскольку это все, что удавалось найти из еды на громадной площади мариупольского завода.

"Мы стелили постель, клади между собой наших собак, спали с ними в обнимку. Собаки могут согреть", — рассказал военнослужащий.

По его словам, сейчас он хочет вернуться на фронт.

"Я хочу воевать, если это возможно, командовать артиллерийским расчетом. Никто не хочет жить в оккупации. Россия продолжит терроризировать, убивать, захватывать, разрушать. Они не успокоятся", — добавил боец.

Стоимость протезов для военных

Протез для одной руки может стоить порядка 100 тысяч долларов, а дополнения к нему — еще около 8 тысяч.

Военнослужащий Илья Миколайчук с протезистами Fullscreen
Военнослужащий Илья Миколайчук с протезистами

Представители MCOP планируют в конечном итоге открыть представительство клиники в самой Украине. По оценкам, по числу граждан — и военных, и гражданских, — которым понадобятся протезы, Украина станет мировым лидером. Понадобятся огромные инвестиции.

Стоимость протеза руки доходит до 100 тысяч долларов Fullscreen
Стоимость протеза руки доходит до 100 тысяч долларов

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря Минобороны США, ведомство не получало каких-то специальных запросов от Украины, чтобы расширить программу помощи военнослужащим Сил обороны с ампутированными конечностями.

Некоторые украинцы проходят реабилитацию в других странах, например в Германии.

Напомним, что разведчик Иван Дзюба рассказал, что потерял обе ноги за 13 дней плена у "вагнеровцев".

Также сообщалось, что маленькая гимнастка без ноги вернулась в спорт. Александра Паскаль в 2022 году во время ракетного обстрела получила тяжелые ранения и потеряла ногу.