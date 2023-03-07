"Дроны должны быть мощными, если нужно пробить бункер Путина": эксперт об ударных БПЛА

Юрий Касьянов полагает, что для современного ударного БПЛА точность намного важнее мощности боевой части.

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Служащий ВСУ и сооснователь проекта A.Drones Юрий Касьянов в своей авторской колонке для издания "Зеркало недели" написал, какими он видит идеальные ударные беспилотники вооруженных сил Украины.

Касьянов уверен, что ударные дроны должны быть прежде всего точными, а их боевая часть может оставаться не обязательно должна быть очень мощной. Также он акцентирует внимание на том, что БПЛА нужно оснащать, учитывая задачи, которые они должны выполнить.

"Ударным беспилотникам не требуются мощные боевые части, если не стоит задача пробить бункер Путина", — привел пример Юрий

По его словам, 100-килограммовая боевая часть не решит боевую задачу, если дрон упадет в нескольких десятках метров от цели, но если он попадет точно в цель, то боеприпас весом в несколько кило может нанести существенный ущерб самолету, локатору или пусковой установке С-300 врага.

Автор отмечает, что "достичь высокой точности попадания по цели, размещаемой на расстоянии сотен километров, не очень просто". Дело в том, что оператор не будет иметь возможности управлять таким беспилотником, находясь на столь большом расстоянии от него. Да можно воспользоваться спутниковой связью, но стоить это будет дорого, да и на сам БПЛА нужно будет устанавливать дополнительную аппаратуру. Тут есть только один способ: наведение по координатам (как у иранского "Шахеда"), с использованием помехоустойчивых приемников спутниковой навигации, с использованием хорошо продуманной инерциальной системы наведения, датчиков наведения, бортовых локаторов и пеленгаторов. Вся эта электроника стоит недешево.

Однако можно удешевить сам дрон, сделав корпус из фанеры, бумаги и даже пенопласта, установив скромный мотор от бензопилы. Такой БПЛА большого радиуса действия сможет нести боевую нагрузку весом в 2 кг, будет стоить намного дешевле, чем готовые заводские аналоги, и производство не составит труда поставить на конвейер. Если БПЛА сделать массовыми, то они быстро превратятся в эффективное оружие, объясняет Касьянов.

Автор считает, что уничтожить аэродром противника и всю технику на нем помогут максимум 100 таких легких дронов. Также он отмечает экономическую выгоду, ведь БПЛА стоимостью в несколько тысяч долларов может лишить врага техники, которая обходится в $50 млн.

"Ударные дроны дальнего действия должны стать массовым, грозным оружием, с помощью которого мы уничтожим авиацию противника на базах, проредим его ПВО, разладим логистику и перенесем наконец войну на территорию врага", — заключил Юрий Касьянов.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко высказал свое мнение касательно атаки БПЛА на аэродром в Мачулищах. Он считает, что дроны были переданы некоему диверсанту третьими лицами.