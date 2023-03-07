"Дрони повинні бути потужними, якщо потрібно пробити бункер Путіна": експерт про ударні БПЛА

Юрій Касьянов вважає, що для сучасного ударного БПЛА точність набагато важливіша за потужність бойової частини.

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Службовець ЗСУ та співзасновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов у своїй авторській колонці для видання "Дзеркало тижня" написав, якими він бачить ідеальні ударні безпілотники Збройних сил України.

Касьянов упевнений, що ударні дрони мають бути насамперед точними, а їхня бойова частина не обов'язково має бути дуже потужною. Також він наголошує на тому, що БПЛА потрібно оснащувати, враховуючи завдання, які вони мають виконати.

"Ударним безпілотникам не потрібні потужні бойові частини, якщо не стоїть завдання пробити бункер Путіна", — навів приклад Юрій.

За його словами, 100-кілограмова бойова частина не вирішить бойове завдання, якщо дрон впаде за кілька десятків метрів від цілі, але якщо він потрапить точно в ціль, то боєприпас вагою в кілька кіло може завдати істотних збитків літаку, локатору або пусковій установці С- 300 ворога.

Автор зазначає, що "досягти високої точності влучення по цілі, що розміщується на відстані сотень кілометрів, не дуже просто". Справа в тому, що оператор не матиме можливості керувати таким безпілотником, перебуваючи на такій великій відстані від нього. Так можна скористатися супутниковим зв'язком, але коштуватиме це дорого, та й на сам БПЛА потрібно буде встановлювати додаткову апаратуру. Тут є тільки один спосіб: наведення за координатами (як у іранського "Шахеда"), з використанням перешкодостійких приймачів супутникової навігації, з використанням добре продуманої інерційної системи наведення, датчиків наведення, бортових локаторів і пеленгаторів. Уся ця електроніка коштує дорого.

Однак можна здешевити сам дрон, зробивши корпус із фанери, паперу та навіть пінопласту, встановивши скромний двигун від бензопили. Такий БПЛА великого радіусу дії зможе нести бойове навантаження вагою 2 кг, коштуватиме набагато дешевше, ніж готові заводські аналоги, і виробництво не важко буде поставити на конвеєр. Якщо БПЛА зробити масовими, то вони швидко перетворяться на ефективну зброю, пояснює Касьянов.

Автор вважає, що знищити аеродром противника та всю техніку на ньому допоможуть максимум 100 таких легких дронів. Також він зазначає економічну вигоду, адже БПЛА вартістю кілька тисяч доларів може позбавити ворога техніки, яка коштує $50 млн.

"Ударні дрони дальньої дії повинні стати масовою, грізною зброєю, за допомогою якої ми знищимо авіацію противника на базах, прорідимо його ППО, розладнаємо логістику та перенесемо нарешті війну на територію ворога", — сказав Юрій Касьянов.

Раніше ми повідомляли про те, що Лукашенко висловив свою думку щодо атаки БПЛА на аеродром у Мачулищах. Він вважає, що дрони були передані якомусь диверсанту третіми особами.