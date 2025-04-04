Величезний вибір і "сіра" маса: Україна і РФ по-різному підходять до виробництва БПЛА, — BI

Російська армія використовує менше типів безпілотників, ніж Збройні сили України. Це спрощує їх розпізнавання та знищення.

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Про це розповів оператор дронів із Сил безпілотних систем ЗСУ Дмитро Жлуктенко виданню Business Insider (BI).

Деякі типи російських безпілотників вельми легко обчислити. Росіяни рідко змінюють їхні конструкції. Україна діє навпаки: пропонує ворогу відбивати атаки різноманітними типами БПЛА.

Великій різноманітності дронів у ЗСУ сприяє величезна національна індустрія безпілотників, що налічує сотні компаній, які випускають широкий спектр різних моделей і технологій.

РФ зосередилася на виробництві більшої кількості кількох моделей. Це допомогло їй налагодити масштабне виробництво, але українські оператори безпілотників ідентифікують їх доволі легко і застосовують ефективні методи боротьби з ними.

Оборонні закупівлі в Росії суворо централізовані Фото: FEDOROV

"Окупантам дуже важко здивувати нас, а нам — дуже легко здивувати їх", — коротко пояснив військовий.

Оборонні закупівлі в Росії суворо централізовані: солдати отримують зброю від державних виробників і союзників — Ірану і Північної Кореї. В Україні діють сотні національних оборонних компаній, які безпосередньо працюють із підрозділами ЗСУ, і волонтерські мережі, що закуповують і модифікують нове спорядження для солдатів.

Особливості виробництва БПЛА в Україні та в Росії

За словами Джеймса Паттона Роджерса, експерта з безпілотників в Інституті технічної політики Корнелла Брукса, централізований процес військового виробництва в Росії має низку ризиків. Якщо станеться помилка в компоненті, вона пошириться на всі системи.

"Якщо є лазівка, яка дає змогу вам зламати систему, то вона пошириться на всі системи і зробить їх уразливими", — наголосив фахівець у спілкуванні з BI.

Україна виробляє більшу частину своїх безпілотників сама. Її військові заявили, що понад 96% з 1,5 млн безпілотників, куплених у 2024 році, були українського походження, це число має збільшитися у 2025 році, зазначає видання.

Мауро Джиллі, старший науковий співробітник у галузі військових технологій у Швейцарській вищій технічній школі Цюріха, повідомив BI, що Росія не має такого виробництва, як Україна, ні за масштабами, ні за різноманітністю.

Україна перша у світі розробила деякі безпілотні технології Фото: Getty Images

Україна перша у світі розробила деякі безпілотні технології, зокрема різноманітні морські дрони та далекобійні моделі, що літають на відстань майже 3 000 кілометрів.

Жлуктенко сказав, що в бойовій зоні його підрозділу до 80% ударів по російських піхотних і механізованих цілях завдають безпілотники. ЗСУ використовують їх для виявлення і нанесення ударів, ураження російських кораблів і нафтопереробних заводів, а також замість артилерійських знарядь.

Однак однотипний підхід Росії до виробництва дронів не означає, що перемогти ЗС РФ — просте завдання. За словами військового, розпізнавання дронів все ще може бути великою проблемою, оскільки їх дуже багато запускають на фронті.

Інший оператор безпілотників, який говорив з BI на умовах анонімності, сказав, що в небі може бути так багато БПЛА, що піхоті наказують збивати будь-який, який вони побачать.

Фокус раніше писав про способи боротьби з дронами на оптоволокні. У військових ЗСУ з'явилася ідея застосувати лазерне підсвічування, щоб виявити кабель апарату.

У мережі з'явилося ефектне відео знищення танка-черепахи ЗС РФ. Українські військові застосували для цього дрон, що скидає вибухівку.