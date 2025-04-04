Огромный выбор и "серая" масса: Украина и РФ по-разному подходят к производству БПЛА, – BI
Российская армия использует меньше типов беспилотников, чем Вооруженные силы Украины. Это упрощает их распознавание и уничтожение.
Об этом рассказал оператор дронов из Сил беспилотных систем ВСУ Дмитрий Жлуктенко изданию Business Insider (BI).
Некоторые типы российских беспилотников весьма легко вычислить. Россияне редко меняют их конструкции. Украина действует наоборот: предлагает врагу отражать атаки разнообразными типами БПЛА.
Большому разнообразию дронов у ВСУ способствует огромная национальная индустрия беспилотников, насчитывающая сотни компаний, выпускающих широкий спектр различных моделей и технологий.
РФ сосредоточилась на производстве большего количества нескольких моделей. Это помогло ей наладить масштабное производство, но украинские операторы беспилотников идентифицируют их довольно легко и применяют эффективные методы борьбы с ними.
"Оккупантам очень трудно удивить нас, а нам — очень легко удивить их", — кратко объяснил военный.
Оборонные закупки в России строго централизованы: солдаты получают оружие от государственных производителей и союзников — Ирана и Северной Кореи. В Украине действуют сотни национальных оборонных компаний, напрямую работающих с подразделениями ВСУ и волонтерские сети, закупающие и модифицирующие новое снаряжение для солдат.
Особенности производства БПЛА в Украине и в России
По словам Джеймса Паттона Роджерса, эксперта по беспилотникам в Институте технической политики Корнелла Брукса, централизованный процесс военного производства в России имеет ряд рисков. Если произойдет ошибка в компоненте, она распространится на все системы.
"Если есть лазейка, которая позволяет вам взломать систему, то она распространится на все системы и сделает их уязвимыми", — подчеркнул специалист в общении с BI.
Украина производит большую часть своих беспилотников сама. Ее военные заявили, что более 96% из 1,5 млн беспилотников, купленных в 2024 году, были украинского происхождения, это число должно увеличиться в 2025 году, отмечает издание.
Мауро Джилли, старший научный сотрудник в области военных технологий в Швейцарской высшей технической школе Цюриха, сообщил BI, что у России нет такого производства, как у Украины, ни по масштабам, ни по разнообразию.
Украина первая в мире разработала некоторые беспилотные технологии, в том числе различные морские дроны и дальнобойные модели, летающие на расстояние почти 3 000 километров.
Жлуктенко сказал, что в боевой зоне его подразделения до 80% ударов по российским пехотным и механизированным целям наносят беспилотники. ВСУ используют их для обнаружения и нанесения ударов, поражения российских кораблей и нефтеперерабатывающих заводов, а также вместо артиллерийских орудий.
Однако однотипный подход России к производству дронов не означает, что победить ВС РФ — простая задача. По словам военного, распознавание дронов все еще может быть большой проблемой, поскольку их очень много запускают на фронте.
Другой оператор беспилотников, говоривший с BI на условиях анонимности, сказал, что в небе может быть так много БПЛА, что пехоте приказывают сбивать любой, который они увидят.
Фокус ранее писал о способах борьбы с дронами на оптоволокне. У военных ВСУ появилась идея применить лазерную подсветку, чтобы выявить кабель аппарата.
В сети появилось эффектное видео уничтожения танка-черепахи ВС РФ. Украинские военные применили для этого дрон, сбрасывающий взрывчатку.