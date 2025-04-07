"Маємо готуватись": РФ виготовляє до 90 "Шахедів" щодня і буде більше, — авіаексперт (відео)

Два підприємства на сьогодні здатні випускати до 90 дронів-камікадзе "Шахед", які Збройні сили Російської Федерації запускають по українцях. При цьому Кремль попередив, що планує наростити виробництво. Про те, чи здатні росіяни збільшити продуктивність заводів, і що повинні зробити українці, розповів авіаексперт Костянтин Криволап.

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Коментар Криволапа пролунав 7 квітня в ефірі телеканалу "Новини. Live".

Авіаексперт пояснив, що 85-90 "Шахедів" — це результат роботи двох російських заводів. Перший — завод в Єлабузі у Татарстані (особлива економічна зона "Алабуга" за 1 200 км від України). Другий — Іжевський електромеханічний завод "Купол" в Удмуртії (за 1 400 км). При цьому росіяни заявляють, що збільшать продуктивність у понад п'ять разів, зауважив Криволапенко. Втім, ґрунтуючись на власному досвіді, він сумнівається, що таке можливо.

"Я думаю, що це не зовсім можливо, хоча це і проста машина, проста модель, але комплектація, логістика і таке інше. Ми повинні бути готові й до того, що буде 500 "Шахедів", — зауважив експерт.

Співрозмовник журналістів додав, що загроза 500 дронів-камікадзе означає, що Україні потрібно "серйозно переглядати систему боротьби саме з "Шахедами". Також він зауважив, що ЗСУ цілком можуть впоратись з цією задачею, і для цього навіть не потрібна допомога США та інших партнерів.

"Балістику ми можемо збивати тільки з Patriot та SAMP/T. А "Шахеди" — це в наших можливостях, в потужностях наших розробок, ми можемо це робити самі. Нам для цього не потрібне рішення Трампа", — підсумував авіаексперт.

Атаки "Шахедів" РФ — деталі

Зазначимо, в лютому Головне управління розвідки Міноборони повідомило про нові моделі "Шахедів" РФ, які росіяни запускатимуть по українцях. Згідно з даними розвідки, ворог створив турбореактивні безпілотники, здатні пролетіти близько 2,5 тис. км. У березні начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат додав, що російські безпілотники обладнали новими китайськими антенами. З його слів, пристрій отримав у двічі більше каналів (частот) для роботи: раніше їх було вісім, а віднедавна — 16.

Крім того, 7 березня стало відомо, що ЗС РФ отримали "Шахеди" з блоками, які захищають від впливу засобів радіоелектронної боротьби. ГУР Міноборони повідомило, цей захист досягається двома чіпами, які росіяни дістали в США.

Тим часом Повітряні сили регулярно звітують про відбиття атак "Шахедів" ЗС РФ. Наприклад, 6 березня росіяни запустили по українцях 112 безпілотників.

Нагадуємо, 5 квітня ЗС РФ запустили по Кривому Рогу балістичні ракети, а також дрони-камікадзе "Шахед", які вдарили по дитячому майданчику в центрі міста. У відповідь на атаку росіян Україна скликає засідання Радбезу ООН, попередив глава МЗС Андрій Сибіга.